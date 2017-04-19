Законопроект о реновации хрущевок ждет первое чтение в Госдуме

Законопроект о реновации жилья в Москве Госдума рассмотрит в первом чтении на заседании 20 апреля. Профильный комитет парламента рекомендовал документ принять.

Инициатива по сносу хрущевок в столице и переселении жителей в новые дома получила поддержку не только в Госдуме, но и у президента Владимира Путина, сообщил вице-спикер нижней палаты Иван Мельников. В целом законопроект одобрили и в правительстве – отметив при этом, что некоторые вопросы требуют прояснения. В частности, необходимо учитывать интересы граждан, недвижимость которых находится в залоге. Кроме того, надо решить вопросы, связанные со сроками прекращения и возникновения прав собственности.

Документ предлагает изменения в закон "О статусе столицы России" и отдельные законодательные акты. Переселяемые в рамках реновации жилого фонда Москвы жители получат без доплаты равнозначное – и даже более благоустроенное жилье.

8 тысяч домов, в которых проживают около 1,6 миллиона человек, подпадают под программу. Жителей пятиэтажек переселят в дома из монолита или современных панельных конструкций. Доплачивать гражданам не придется: им предоставят квартиры с равнозначным количеством комнат и не меньшим количеством жилых метров. Более того, общая площадь новой квартиры может быть увеличена – за счет более просторных коридора и кухни.

Как и обещали в мэрии, окончательно решение по переселению будет приниматься только после обсуждения вопроса с москвичами. Предварительный опрос горожан уже идет – у них спрашивают только о готовности принять участие в программе.

Для реализации программы планируется создать специализированную некоммерческую организацию – Фонд содействия реновации жилищного фонда в городе Москве. Ответственным за его обязательства будет правительство столицы. Фонд сможет выполнять как роль заказчика строительства, так и функции самого застройщика. Организация получит право привлекать средства граждан по договорам долевого участия.

Дополнения в программу реновации уже внесли столичные единороссы. Первое уточнение: новые квартиры должны выдаваться москвичам "под ключ" – ведь среди переезжающих в новые дома много пожилых и малообеспеченных, которые не в состоянии будут сразу заняться отделкой жилища. Во-вторых, нанимателю социального жилья предоставляется право бесплатно оформить новую квартиру в собственность. Третье дополнение защищает права собственников нежилых помещений в многоквартирных домах – им предоставят равнозначные по площади помещения на территории столицы либо выплатят денежную компенсацию.