Власти Москвы опросят жильцов по вопросу будущей реновации хрущевок
Программа реновации учитывает мнения москвичей, живущих в хрущевках и других подлежащих сносу домах. Окончательный перечень зданий определится только после опроса всех жильцов, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter.
"Готовим предварительный список домов для включения в программу реновации. Для качественной подготовки такого списка проведем массовый опрос жителей пятиэтажек. В список будут включены дома, большинство жителей которых сами хотят этого. После формирования предварительного списка будет проведено официальное голосование. Опрос пройдет до 1 мая. Официальное голосование – в течение мая-июня", – пишет Собянин.
Коротко о том, как будем выбирать дома для программы реновации: https://t.co/kwCqmiEwq0— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 апреля 2017 г.
Новая программа сноса столичных пятиэтажек разрабатывается по просьбам москвичей. После обсуждения с жителями определятся серии сносимых домов, кварталы, сроки и очередность расселения. Предполагается, что проект затронет до 1,6 миллиона горожан, площадь расселяемого жилья – до 25 миллионов квадратных метров.
Вопрос о создании программы реновации пятиэтажного жилищного
фонда столицы обсуждался на встрече мэра Москвы с президентом России Владимиром
Путиным 21 февраля 2017 года. Глава государства поддержал предложение столичных
властей о сносе устаревшего жилого фонда столицы вместо его капитального
ремонта. Позже группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму
законопроект о реновации жилищного фонда Москвы.
Как подчеркивают в мэрии, правительство Москвы рассматривает программу реновации как исторический шанс изменить городскую среду. На месте старых и некомфортных микрорайонов ветхого жилья появятся новые кварталы качественных и добротных домов.
Европейский вещательный союз понесет большие убытки из-за отказа "Первого канала"
Иностранные репортеры выяснили, кто стал избранником актрисы
Внешность наследницы телеведущей изумила россиян
Он утверждает, что 15 лет не знал о существовании дочери