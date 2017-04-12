Власти Москвы опросят жильцов по вопросу будущей реновации хрущевок

Масштабный опрос жильцов готовящихся к сносу пятиэтажек пройдет в Москве. По его итогам определится список домов и пройдет голосование жителей столицы.

Программа реновации учитывает мнения москвичей, живущих в хрущевках и других подлежащих сносу домах. Окончательный перечень зданий определится только после опроса всех жильцов, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter.

"Готовим предварительный список домов для включения в программу реновации. Для качественной подготовки такого списка проведем массовый опрос жителей пятиэтажек. В список будут включены дома, большинство жителей которых сами хотят этого. После формирования предварительного списка будет проведено официальное голосование. Опрос пройдет до 1 мая. Официальное голосование – в течение мая-июня", – пишет Собянин.

Коротко о том, как будем выбирать дома для программы реновации: https://t.co/kwCqmiEwq0 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 апреля 2017 г.

Новая программа сноса столичных пятиэтажек разрабатывается по просьбам москвичей. После обсуждения с жителями определятся серии сносимых домов, кварталы, сроки и очередность расселения. Предполагается, что проект затронет до 1,6 миллиона горожан, площадь расселяемого жилья – до 25 миллионов квадратных метров.

Вопрос о создании программы реновации пятиэтажного жилищного фонда столицы обсуждался на встрече мэра Москвы с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля 2017 года. Глава государства поддержал предложение столичных властей о сносе устаревшего жилого фонда столицы вместо его капитального ремонта. Позже группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда Москвы.



Как подчеркивают в мэрии, правительство Москвы рассматривает программу реновации как исторический шанс изменить городскую среду. На месте старых и некомфортных микрорайонов ветхого жилья появятся новые кварталы качественных и добротных домов.