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Недвижимость

"ЕР" предлагает давать жителям хрущевок квартиры с отделкой

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Gyngazov
Жителям сносимых пятиэтажек в обязательном порядке должны предоставляться новые квартиры с отделкой "под ключ". Соответствующие поправки в федеральный законопроект о реновации ветхого жилья в столице предлагает внести Московское отделение партии "Единая Россия".
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"Все мы знаем, что среди жителей, попадающих под программу реновации очень много пожилых, малообеспеченных, просто нуждающихся людей", – заявил секретарь столичного отделения "ЕР", депутат Мосгордумы Андрей Метельский. По его словам, люди интересуются, как устраиваться на новом месте, если квартиры к моменту переезда будут еще не подготовлены к проживанию. "Поэтому предлагаю отделку квартиры, ремонт сделать обязательным условием", – сказал он.

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В то же время он подчеркнул, что необходимо учитывать интересы собственников, тех, кто владеет помещениями в многоквартирных домах, а также тех граждан, кто владеет помещениями в соответствии с договорами социального найма. "Мы бы считали правильным, если бы эти люди могли получать взамен равнозначное помещение в собственность, либо по договору социального найма, чтобы их права и положение не ухудшалось. Я прошу зафиксировать это и рассмотреть наши предложения на заседании Московской городской думы, а также внести их в наш отзыв на данный законопроект", – добавил секретарь столичного отделения "Единой России".

Ранее группа депутатов-единороссов внесла в Госдуму законопроект о реновации московского жилищного фонда. Обсуждение инициативы "ЕР" состоялось на заседании круглого стола "Программа реновации жилфонда города Москвы", прошедшего в столичном отделении "Единой России". При этом накануне мероприятия была проведена серьезная работа, во время которой были проанализированы все обращения москвичей, поступившие в общественные приемные "ЕР". Обещается, что самые распространенные обращения примут статус поправок в отзывы Мосгордумы на федеральный законопроект "О статусе столицы".

Фото: wikipedia.org

Кроме того, стоит отметить, что депутаты московского отделения "ЕР" выступили на круглом столе с предложением 100% компенсации малому бизнесу при потере помещения во время сноса хрущевок. Как отметил депутат столичного парламента Сергей Зверев, собственники нежилых помещений на предварительных слушаниях поднимали этот вопрос. Он также напомнил, что большое количество предприятий малого бизнеса вложили свои средства в перевод квартир в хрущевках в статус нежилых помещений.

В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить около восьми тысяч домов общей площадью 25 миллионов квадратных метров. Под программу реновации попадут до 1,6 миллиона москвичей. Жители столицы, чьи пятиэтажки войдут в список на снос, получат квартиры такой же или большей площади.

Автор: Иван Поляков11 апреля 2017, 18:29

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