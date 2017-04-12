Коммунисты в Мосгордуме поддержали программу по расселению хрущевок

Депутаты всех фракций Мосгордумы, в том числе оппозиционной КПРФ, проголосовали за проект федерального закона о реновации жилого фонда столицы с учетом предложений от "Единой России". Программа расселения пятиэтажек стартует в Москве уже в этом году.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил необходимость внесения изменений в действующие правила землепользования и застройки, связанные с масштабной программой расселения пятиэтажек. "Еще год назад мы представить себе не могли, что город замахнется на такой грандиозный проект. Однако отдельные параметры будущих преобразований не предусмотрены действующими правилами землепользования и застройки", – сказал глава московской Думы.

Шапошников отметил, что при осуществлении программы реновации должны быть учтены мнения москвичей. По его словам, масштабный проект поддерживает подавляющее большинство столичных жителей.

В свою очередь, председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов предложил принять положительный отзыв на законопроект и озвучил поправки, которые ранее внесли представители столичного отделения "Единой России". Москвичи, живущие в хрущевках, только выиграют от сноса ветхих и морально устаревших домов. Это касается и предпринимателей, ведущих бизнес и имеющих помещения в пятиэтажках.





Собственникам нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, включенных в решение о реновации, предоставляются равнозначные нежилые помещения. Им также могут выплатить денежную компенсацию по рыночной стоимости. Второе предложение касается законодательного оформления идеи дать право нанимателю социального жилья бесплатно оформить в собственность новую квартиру. Орлов назвал еще один безусловный плюс программы по переселению: выдаваемые москвичам новые квартиры по программе реновации должны быть с ремонтом "под ключ".

Депутат Мосгордумы Татьяна Батышева отметила, что ветхие пятиэтажки несовместимы с понятием домов, в которых должны жить люди. "Огромное количество избирателей обращается ко мне с данной проблемой. У людей горят глаза от радости, что когда-то они получат нормальное жилье", – сказала Батышева.

Масштабным перезапуском всей экономики страны назвал программу реновации жилья в Москве другой депутат столичной Думы – Александр Милявский. "Это способ страны заново запустить всю экономику через строительство. Масштабность этого проекта колоссальна. Не поддерживать его было бы просто преступно", – отметил народный избранник.





"Любое движение вперед требует компромиссов. Я призываю всех поддержать этот закон и дальше двигаться в этом направлении", - сказал депутат Антон Молев. По мнению парламентария, при разумном, комплексном подходе к реновации можно реализовать перспективные, современные и полезные для города решения.

Напомним, что ранее группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект о реновации жилфонда Москвы. Документом предлагается внести поправки в закон "О статусе столицы" и отдельные законодательные акты.

Проект реновации предусматривает расселение и снос пятиэтажных домов 1950-1960 годов постройки. Переселение жителей будет производиться без доплаты в равнозначные жилые помещения. Как уточняется в пояснительной записке к документу, при этом будут учтены конструктивные особенности современных квартир, что приведет к увеличению площади новой квартиры.

Согласно тексту документа, увеличится в новых домах и площадь помещений общего пользования, в том числе, межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтовых шахт, коридоров, подвалов. Отмечается, что в целом, по рыночной оценке, увеличение стоимости предоставляемых новых квартир по сравнению со стоимостью освобождаемых квартир может составить до 35%.

Немаловажно, что переселение жителей пятиэтажек будет осуществляться в тот же или в соседний район проживания. В документе уточняется, что строительство домов предполагается из монолита или современных панельных конструкций, с высокой энергоэффективностью, возможностью внутренних перепланировок, с полной отделкой и с соблюдением современных стандартов для маломобильных групп населения.

Также в рамках реновации предполагается осуществить качественное благоустройство и озеленение территорий, обустройство необходимыми объектами социальной инфраструктуры.

В феврале 2017-го президент Владимир Путин поручил московскому градоначальнику Сергею Собянину снести все хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. В ближайшие 20 лет в Москве демонтируют около восьми тысяч ветхих и морально устаревших домов общей площадью 25 миллионов квадратных метров.