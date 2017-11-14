В Москве появятся пять горнолыжных склонов

Любителям горных лыж вскоре будет где покататься в Москве. Столичные власти объявили о скором завершении реконструкции знаменитого трамплина на Воробьевых горах и обустройстве пяти горнолыжных склонов.

Реконструкция трамплина в Лужниках завершится уже в 2018 году, обновленный спуск будет отвечать всем мировым спортивным стандартам и сможет принимать соревнования самого высокого уровня, сообщил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

"Рядом с трамплином построим здание для детско-юношеской спортивной школы. Фактически воссоздается исторически сложившаяся спортивная зона – как для профессиональных тренировок, так и для занятий спортом для москвичей", – сказал Хуснуллин в интервью "Интерфаксу".

По его словам, в Москве также появятся еще пять горнолыжных склонов. "В бюджете города выделены деньги на проектирование таких склонов, как Заречье, Шипиловский, Севастопольский, Ново-Переделкинский и склон в Куркино. В столице значительно расширятся возможности для занятий горнолыжным спортом, пользующимся огромной популярностью у москвичей ", – отметил заммэра.

На Воробьевых горах в дополнение к спортивному кластеру построят канатную дорогу длиной более 700 метров. Как сказал Марат Хуснуллин, она станет изюминкой Лужников. На канатке будет три станции – верхняя на улице Косыгина, на Воробьевской набережной и нижняя на Лужнецкой набережной. Это будет не только туристический аттракцион, с помощью канатной дороги горнолыжники будут подниматься на трамплин.

Оборудование для фуникулера изготовил ведущий мировой производитель канатных дорог и парковых аттракционов. Проект реализуют инвесторы, работы идут в соответствии с графиком, и в 2018 году канатную дорогу планируют ввести в эксплуатацию.