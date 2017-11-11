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Недвижимость

Интеграция метро и МЦК с железной дорогой завершится через год

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Smirnov
Станции "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии метро и Московского центрального кольца объединятся с остановкой электричек Савеловского направления в крупный транспортно-пересадочный узел. Он войдет в строй к концу будущего года. К этому же времени планируется завершить интеграцию с МЦК радиальных направлений железных дорог столицы, заявил глава градостроительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин.
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Пассажирам не придется выходить на улицу, чтобы перейти с одной станции на другую – их свяжут просторные галереи. Новую платформу, где будут останавливаться электрички Савеловского направления Московской железной дороги, уже строят, здесь трудятся сотни рабочих. Завершить работы планируется осенью 2018 года.

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"Сейчас ведутся активные работы по сооружению новой железнодорожной платформы около станции МЦК "Окружная". Также рядом завершается строительство одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии метро. У пассажиров появится возможность пересесть с одного вида транспорта на другой, не выходя на улицу. Это будет крупный транспортно-пересадочный узел, здесь планируется построить дополнительные терминалы для пассажиров, при этом коммерческой застройки в составе ТПУ не будет", – сказал Марат Хуснуллин.

Интеграция с МЦК идет по восьми направлениям. К концу будущего года все крупные пересадочные узлы будут открыты, отметил глава градостроительного комплекса.

"Мы ведем работу по улучшению условий пересадки с платформ радиальных железнодорожных направлений на станции Московского центрального кольца. Сейчас идет строительство восьми таких узлов. К концу 2018 года основные работы по восьми таким направлениям будут завершены, – заверил Хуснуллин.

Фото: stroi.mos.ru

Заммэра добавил, что на некоторых станциях необходимо построить дополнительные железнодорожные платформы и переходы, в других случаях приходится переносить станции ближе к пересадочным узлам. Хуснуллин привел в пример перенос платформы "Карачарово" к будущему транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) "Рязанская", где будет пересадка на станции МЦК и метро "Нижегородская".

Как сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства, совместно с коллегами из РЖД принято решение о строительстве трех дополнительных станций на Киевском направлении в границах города. Проектные работы уже завершены, строительство начнется в следующем году.

"Планируется построить новую платформу "Минская" рядом с одноименной станцией метро. Другой пересадочный узел будет сформирован на базе строящейся станции Третьего пересадочного контура метро "Аминьевское шоссе". Здесь также появится новая железнодорожная платформа", – пояснил Марат Хуснуллин. Глава стройкомплекса отметил, что все три станции примут пассажиров к 2020 году. Еще одна станция, "Санино", будет построена на территории Новой Москвы.

Фото: stroi.mos.ru

В свою очередь, вице-президент "Российских железных дорог" Олег Тони заметил, что все работы идут по графику. "Уверен, что дополнительные возможности, которые появятся у горожан и гостей столицы в следующем году с интеграцией основных направлений Московских железных дорог, будут оценены по достоинству", – заявил Тони.

Вице-президент РЖД также сообщил, что на обновляемых направлениях Московских железных дорого будут постепенно обновлять подвижной состав. "Сделаем это поэтапно. Старые, так называемые "зеленые" электрички заменим на новые по мере развития нашей промышленности. Все будет зависеть от мощности заводов-изготовителей", – отметил Тони. Он добавил, что новый транспортный узел "Окружная" внешне будет выглядеть примерно как станция МЦК и так же хорошо оснащен лифтами и эскалаторами. ТПУ рассчитан на увеличение пассажиропотока, который ожидается, когда до "Окружной" дойдет еще и Северо-Восточная хорда.

Автор: Андрей Евлампиев11 ноября 2017, 14:41

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