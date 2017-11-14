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Недвижимость

Кварталы реновации обеспечат подземными парковками

Фото: vk.com/luga_pik
Возведенные по программе реновации ветхого столичного жилья дома будут обеспечены подземными парковочными пространствами. Об этом заявил глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

Продолжение: В Москве появятся пять горнолыжных склонов

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"Мы приняли непростое решение о строительстве подземных паркингов под домами, возводимыми в рамках программы реновации. Это ведет к увеличению стоимости строительства, но позволит обеспечить жителей парковочными местами", – цитирует его издание "Эксперт".

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Хуснуллин пояснил, что паркинги под домами будут возводиться на один уровень. Вместе с тем кварталы реновации обеспечат и надземными парковками.

Перед городом стоит задача создать организованные места для хранения автомобилей, отметил руководитель столичного Стройкомплекса. "Такого, как сейчас, когда машины стоят на дорожках, газонах или в проездах, не будет", – подчеркнул он.

Напомним, реновация ветхого жилья – крупнейший градостроительный проект Москвы и один из самых масштабных проектов такого рода в мире. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2017 года.

Фото: mos.ru

По результатам голосования москвичей в программу попали более пяти тысяч многоквартирных домов не выше девяти этажей. Все они были построены в первый период индустриального домостроения в 1950-1960-х годах XX века.

Для возведения домов по программе реновации уже выбраны первые 210 площадок. Одна из главных задач – переселить людей в пределах их района. "То есть практически там же, где и сегодня проживают граждане", – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

На месте старых микрорайонов с изношенной инфраструктурой будет создана квартальная застройка с четким разделением приватных (дворовых) и общественных (уличных) пространств. Это повысит уровень комфорта и безопасности, позволит создать отвечающие всем современным требованиям городские пространства.

Изображение: Dni.Ru

Автор: Иван Поляков14 ноября 2017, 15:24

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