В Москве появятся умные микрорайоны
По словам Хуснуллина, реновация потянет за собой изменение транспортной инфраструктуры и благоустройство территории вокруг уже сложившихся районов. Там появятся новые парки и пешеходные маршруты.
Речь идет уже не об умных домах, а о целых микрорайонах улучшенного качества. Как сказал руководитель стройкомплекса, Москва выходит на совершенно другой уровень качества развития, и реновация стала драйвером такого роста.
В ближайшие три года в столице планируется построить порядка 24 миллионов квадратных метров недвижимости, около половины этого объема будет занимать жилье, сообщил Марат Хуснуллин участникам пленарной сессии форума MREF-2017 "Девелопмент в эпоху перемен". Он также рассказал, что многие застройщики Москвы на рынке оказались случайно, всего в городе сейчас работают 450 строительных компаний.
"Многие из них – случайные. Некоторые в свое время каким-то образом получили земельные участки и пришли на рынок, не имея особого опыта", – подчеркнул глава столичного стройкомплекса и добавил, что в будущем на рынке недвижимости останутся только профессиональные застройщики.
Говоря о территориях, которые освободятся после сноса
пятиэтажек, Хуснуллин сообщил, что первые такие участки, не востребованные
городом, выставят на торги для девелоперов через пять-шесть лет. Но уже сейчас
столица обновилась на 13%: возводятся не только новые жилые районы, но и
спортивные объекты, строятся дороги и метро. Уже открыта большая спортивная арена "Лужники", а стадион "Динамо" примет первый футбольный матч весной 2018 года.
За последние семь лет в Москве введено в строй почти 59 миллионов квадратных метров недвижимости, построены 55 станций метро, а стартовавшая программа реновации стала мощным толчком к обновлению территорий.
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