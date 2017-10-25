Благодаря программе реновации в Москве появятся умные микрорайоны. Столичные власти закладывают в технические задания на проектирование новых кварталов именно такую концепцию, сообщил глава городского стройкомплекса Марат Хуснуллин на XI Московском форуме лидеров рынка недвижимости MREF-2017.

По словам Хуснуллина, реновация потянет за собой изменение транспортной инфраструктуры и благоустройство территории вокруг уже сложившихся районов. Там появятся новые парки и пешеходные маршруты.

Речь идет уже не об умных домах, а о целых микрорайонах улучшенного качества. Как сказал руководитель стройкомплекса, Москва выходит на совершенно другой уровень качества развития, и реновация стала драйвером такого роста.

В ближайшие три года в столице планируется построить порядка 24 миллионов квадратных метров недвижимости, около половины этого объема будет занимать жилье, сообщил Марат Хуснуллин участникам пленарной сессии форума MREF-2017 "Девелопмент в эпоху перемен". Он также рассказал, что многие застройщики Москвы на рынке оказались случайно, всего в городе сейчас работают 450 строительных компаний.

"Многие из них – случайные. Некоторые в свое время каким-то образом получили земельные участки и пришли на рынок, не имея особого опыта", – подчеркнул глава столичного стройкомплекса и добавил, что в будущем на рынке недвижимости останутся только профессиональные застройщики.

Говоря о территориях, которые освободятся после сноса пятиэтажек, Хуснуллин сообщил, что первые такие участки, не востребованные городом, выставят на торги для девелоперов через пять-шесть лет. Но уже сейчас столица обновилась на 13%: возводятся не только новые жилые районы, но и спортивные объекты, строятся дороги и метро. Уже открыта большая спортивная арена "Лужники", а стадион "Динамо" примет первый футбольный матч весной 2018 года.



За последние семь лет в Москве введено в строй почти 59 миллионов квадратных метров недвижимости, построены 55 станций метро, а стартовавшая программа реновации стала мощным толчком к обновлению территорий.