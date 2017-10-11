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Недвижимость

Жилье и инфраструктура: что построят в Москве до 2020 года

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В Москве утверждена новая Адресная инвестиционная программа (АИП) на ближайшие три года. В ее рамках в столице будет построено 600 городских объектов. О новых жилых домах, социальных и спортивных объектах, а также о развитии транспортной инфраструктуры Москвы рассказал глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.
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"Финансирование, предусмотренное в АИП на 2018-2020 годы, составляет 1486,4 миллиарда рублей", – подчеркнул он. Хуснуллин отметил, что с 2011 года по поручению мэра столицы Сергея Собянина увеличивается финансирование капитального строительства для решения задач развития города.

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В целом объем новой АИП превышает ассигнования на капитальные вложения прошлых двух лет на 10%. При этом с учетом начала реализации в этом году программы реновации жилого фонда города, финансирование которой идет отдельной субсидией, объем ассигнований на капитальные вложения до 2020 года составят 1,74 триллиона рублей.

Повышенное внимание уделяется строительству жилья и социальной инфраструктуры. В ближайшие три года на эти цели будет выделено 480 миллиардов рублей, которые пойдут на строительство 2,7 миллиона квадратных метров жилья и более 140 объектов инфраструктуры, сказал Хуснуллин на недавнем заседании Президиума Правительства Москвы. Будет продолжено также возведение домов для очередников и других категорий граждан по госпрограмме "Жилище". Предоставление им квартир будет вестись без снижения темпов.

Марат Хуснуллин. Фото: wikipedia.org

В столице продолжится активное строительство социальных объектов. Так, ближайшие три года в городе возведут 139 детских садов и школ, сказал Хуснуллин. "В их число входят 88 объектов образования за счет бюджета города, в том числе 31 детский сад на 7 800 мест и 57 школьных зданий на 28 035 учащихся", – уточнил глава стройкомплекса города.

При этом 51 объект возведут с привлечением средств инвесторов.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Не снижаются и темпы строительства объектов здравоохранения. В рамках утвержденной Адресной инвестиционной программы появятся 27 новых поликлиник, 18 больничных корпусов, а также семь подстанций скорой медицинской помощи. Еще семь объектов будут реконструированы. "10 объектов будут построены за счет привлеченных средств инвесторов", – уточнил Хуснуллин.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В ближайшие несколько лет планируется завершить ряд крупных объектов. Среди них первая очередь больницы с родильным отделением на 600 коек в Коммунарке на территории Новой Москвы. Также будет завершен перинатально-кардиологический корпус на 330 коек по улице Саляма Адиля. Кроме того, уже до конца 2017 года будет введена в эксплуатацию первая очередь Международного медицинского кластера в Сколково, отметил Хуснуллин.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Серьезное внимание уделяется и развитию спорта в столице. С этими целями за счет городского бюджета в Москве возведут 18 спортивных и 27 объектов для культурных мероприятий. Среди спортивных объектов значатся футбольное поле, девять физкультурно-оздоровительных комплексов, два бассейна, а также объекты в Лужниках.

По словам главы стройкомплекса Москвы, город полностью обеспечил финансирование объектов к грядущему Чемпионату мира по футболу. Главный из них – это, несомненно, грандиозный стадион "Лужники", который недавно прошел реконструкцию.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Вместе с тем будут развиваться спорткластеры и в окраинных районах столицы. Один из них появится в Некрасовке на юго-востоке столицы. Кроме того, ведется проектирование пяти горнолыжных склонов в Ново-Переделкино, Куркино, районах Севастопольский, Шипиловский и Заречье.

Хуснуллин особо отметил, что часть сооружений спортивного назначения будет построена с привлечением средств инвесторов. Они возведут еще 19 объектов спорта.

"В том числе – стадион "Динамо", и 5 объектов культуры и досуга", – подчеркнул столичный чиновник.

Один из приоритетов новой Адресной инвестиционной программы – развитие транспортной инфраструктуры в Москве. Как отметил Марат Хуснуллин, на эти цели пойдет около 70% АИП. Из этих средств большую часть направят на строительство метрополитена.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Фактически новая Адресная инвестиционная программа закладывает возможность для развития подземки вплоть до 2025 года, подчеркнул глава городского стройкомплекса. За это время в столице будет построено колоссальное количество станций.

Будет завершен Третий пересадочный контур – второе кольцо метрополитена, построены линии "Рассказовка" – "Петровский парк", из Некрасовки до "Авиамоторной", от "Столбово" на территории Новой Москвы до "Севастопольского проспекта" и другие отрезки.

Благодаря новой Адресной инвестиционной программе в столице появятся десятки транспортно-пересадочных узлов. Они обеспечат комфортную пересадку с одного вида транспорта на другой, усилив тем самым интеграцию наземного и подземного городского транспорта, в том числе между московским центральным кольцом (МЦК) и радиальными направлениями железной дороги.

Кроме подземного транспорта городские власти продолжат совершенствование дорожной сети столицы. В соответствии с новой АИП, до 2020 года в Москве появится около 300 километров новых дорог и более 40 пешеходных переходов.

"Темпы строительства дорог снижены не будут. Заявленные планы по вводу не менее 100 километров дорог ежегодно – сохранены", – сказал Марат Хуснуллин.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Помимо прочего, запланированы работы и на 25 объектах, протяженность которых превышает 100 километров. Это и Южная рокада, а также Южный дублер Кутузовского проспекта. "В 2018 году мы планируем завершить основной объем работ по строительству Северо-Западной и Северо-Восточной хорд. Полностью обеспечим транспортное обслуживание территорий бывшего ЗИЛа", – добавил глава стройкомплекса Москвы.

Продолжится и формирование дорожной сети Новой Москвы: строительство трассы "Солнцево-Бутово-Видное", планируется соединение Калужского шоссе и Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

Не забыли и о трамвае. Новая линия длиной более пяти километров появится в районе Бирюлево Западное. "Для ее обслуживания будет построено трамвайное депо на 150 единиц подвижного состава", – сообщил Марат Хуснуллин. Ее строительство значительно улучшит транспортную доступность этого района.

Фото: stroi.mos.ru

Напомним, ранее московские строители сдали ко Дню города ряд крупнейших транспортных, социальных и развлекательных объектов. Среди них грандиозный парк "Зарядье" у стен Кремля, школа-гигант в Некрасовке, рассчитанная на 2,1 тысячи учеников. Также закончены работы на Щелковском шоссе, построена развязка на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы. В ближайшие месяцы будет запущен новый участок Третьего пересадочного контура от "Петровского парка" до "Делового центра".

Автор: Иван Поляков11 октября 2017, 16:37

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