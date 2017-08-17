Как преобразилась Москва за шесть лет

За последние шесть лет Москва кардинально изменилась и добилась больших успехов в развитии. Столица выросла в два раза, построено почти 600 километров дорог, 55 станций метро, запущена масштабная программа реновации жилья. Улучшается качество строительства и появляются такие мегапроекты, как парк "Зарядье" и "Лужники".

Развитие транспортной системы Москвы за последние годы стало беспрецедентным по сравнению с большинством мегаполисов мира. За шесть лет протяженность московского метро увеличилась на 30%, построено свыше ста километров линий и 55 станций. Такого не было ни в СССР, ни в новейшей истории Москвы, начиная с 1991 года.

Уже совсем скоро, в 2021 году подземка прирастет второй кольцевой линией, это 67 километров и 31 станция. Второе кольцо разместится ближе к окраинам города и пересечет все радиальные линии. Пока его название – Третий пересадочный контур, он призван разгрузить центр столицы и значительно упростить москвичам передвижение по городу.

В сентябре 2016 года открылось Московское центральное кольцо длиной 54 километра. С момента запуска "стальным кольцом" воспользовалось более 80 миллионов человек. Запуск пассажирского движения по МЦК снизил нагрузку на основные ветки метро – прежде всего, Кольцевую линию, более чем на 15%, а на центральные вокзалы – на 20%.

За последние шесть лет в Москве построено 585 километров дорог, 178 тоннелей, эстакад и мостов, реконструировано 13 развязок на МКАД и восемь вылетных магистралей. Активно строятся Северо-Западная и Северо-Восточная хорды и Южная рокада. Общая протяженность этих магистралей составит 243 километра, здесь возведут более ста дорожных сооружений.

Активно строится в Москве и жилье. Рекордным стал 2015 года, когда было ведено в строй около девяти миллионов квадратных метров недвижимости. За шесть лет в Москве построено 277 детских садов и школ, 59 медицинских учреждений, 37 объектов культуры и 76 спортивных комплексов.





Пять лет назад Москва приросла новыми территориями – к столице присоединили 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья. Площадь города выросла почти в два с половиной раза. На присоединенных территориях появилось два административных округа – Троицкий и Новомосковский.

С начала года в Новой Москве введено почти 550 тысяч квадратных метров недвижимости. При этом ввод жилья сопровождается созданием рабочих мест и объектов социальной инфраструктуры. Так, с начала 2017 года в рамках реализации крупных инвестиционных проектов в Новой Москве создано 3300 рабочих мест.





В мае 2017 года завершен первый этап реконструкции Калужского шоссе – главной магистрали Новой Москвы. Были построены три моста через реку Сосенку, четыре эстакады, три тоннеля и шесть пешеходных переходов. Сейчас идет второй этап реконструкции Калужки: расширяется проезжая часть, строятся транспортные развязки, надземные и подземные пешеходные переходы.

До 2020 года в столице планируется построить около трехсот транспортно-пересадочных узлов. Среди них сто будут плоскостными – в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро. ТПУ увяжут в единую систему все виды общественного транспорта, сделают пересадку с одного вида транспорта на другой более комфортной и позволят пассажирам сократить время в пути.





За последние три года в столице построили два стадиона - "ЦСКА" и "Спартак". Кроме того, в июне этого года завершилась реконструкция Большой спортивной арены "Лужники", которая в 2018 году примет чемпионат мира по футболу. Стадион стал настоящим шедевром спортивной архитектуры. Чтобы соответствовать требованиям FIFA, он претерпел кардинальные изменения, но его внешний облик остался прежним. Новую арену вписали в исторические стены и фасады.

В 2017 году откроется "Зарядье" – первый крупный парк, созданный в столице за последние 50 лет. Он соединит пешеходные и туристические маршруты от Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьевых гор. В парке создадут характерные для России природные зоны: лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Они террасами спустятся к Москве-реке, над которой воспарит уникальный мост – единственный в России без единой опоры.





В Москве завершается программа сноса пятиэтажных домов, принятая еще в конце 1990-х годов. 1 июля 2017 года была утверждена программа реновации столичного жилого фонда, рассчитанная до 2032 года. В нее вошли 5144 дома. Это более 350 тысяч квартир, где проживает миллион москвичей. Список домов, вошедших в программу реновации, сформирован на основе мнений жителей.



