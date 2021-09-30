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Политика
Формируется союз Белоруссии и России против Украины – политолог Карбалевич

Формируется союз Белоруссии и России против Украины – политолог Карбалевич

Эксперт считает, что президент Белоруссия Лукшенко больше не будет нейтрально относиться к конфликту России и Украины.
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Отношения между Киевом и Минском в последнее время сильно охладели, что подтверждается заявлениями глав государств. Владимир Зеленский не общался с белорусским коллегой после срыва операции по аресту так называемых бойцов ЧВК. Александр Лукашенко не стесняется в выражениях. Политолог Валерий Карбалевич уверен, что сегодня формируется союз Белоруссии и России против Украины.

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Эксперт обратил внимание на последние заявления белорусского лидера. Недавно Лукашенко обвинил Украину в открытии "второго фронта" на границе с Белоруссией. Глава РБ подчеркнул, что обратился за консультациями к президенту России Владимиру Путину. Он также назвал происходящую ситуацию неприемлемой для обеих государств.

Аналитик уверен, что Лукашенко больше не намерен сохранять нейтральное отношение к конфликту Незалежной и РФ . По его мнению, Белоруссия и Россия могут сформировать военно-политический союз против Украины.

Карбалевич подчеркнул, что Лукашенко отказался от нейтралитета, чтобы сделать уступку Путину. Кроме того, президент Белоруссии надеется получить современное российское оружие, считает эксперт.

Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что для Лукашенко лучше поссориться с Зеленским, чем с Путиным. Такое мнение высказал политолог Александр Класковский. Эксперт объяснил, почему президент РБ усилил антиукраинскую риторику.

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Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 30 сентября 2021, 11:48 Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник
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