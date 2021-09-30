Формируется союз Белоруссии и России против Украины – политолог Карбалевич

Отношения между Киевом и Минском в последнее время сильно охладели, что подтверждается заявлениями глав государств. Владимир Зеленский не общался с белорусским коллегой после срыва операции по аресту так называемых бойцов ЧВК. Александр Лукашенко не стесняется в выражениях. Политолог Валерий Карбалевич уверен, что сегодня формируется союз Белоруссии и России против Украины.
Эксперт обратил внимание на последние заявления белорусского лидера. Недавно Лукашенко обвинил Украину в открытии "второго фронта" на границе с Белоруссией. Глава РБ подчеркнул, что обратился за консультациями к президенту России Владимиру Путину. Он также назвал происходящую ситуацию неприемлемой для обеих государств.
Аналитик уверен, что Лукашенко больше не намерен сохранять нейтральное отношение к конфликту Незалежной и РФ . По его мнению, Белоруссия и Россия могут сформировать военно-политический союз против Украины.
Карбалевич подчеркнул, что Лукашенко отказался от нейтралитета, чтобы сделать уступку Путину. Кроме того, президент Белоруссии надеется получить современное российское оружие, считает эксперт.
Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что для Лукашенко лучше поссориться с Зеленским, чем с Путиным. Такое мнение высказал политолог Александр Класковский. Эксперт объяснил, почему президент РБ усилил антиукраинскую риторику.
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