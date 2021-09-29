Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу
"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли
"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями
Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет
партнеры
Среда
29 сентября
Лента новостей
16:08
В Киеве ждут звонка от Путина: Война может быть остановлена за одну минуту
15:59
Сгоревшая от рака актриса "Места встречи изменить нельзя" напророчила свою смерть
15:45
"Очень прошу": получившая страшный диагноз Гузеева обратилась к россиянам
15:44
В живых нет никого: известная актриса похоронила всю семью
15:09
В реанимации умер актер сериалов "Мент в законе" и "Каменская"
14:53
Украина потеряла последних реальных союзников – экономист Землянский
14:47
Дочь Джигана и Самойловой после жуткой травмы оказалась в инвалидном кресле
14:36
Тяжелое состояние: инфицированная Гузеева отказалась вливать в себя биоматериал чужого человека
14:23
Джанабаеву заставили объяснить игнор свекрови
14:16
Исхудавшая Цуканова-Котт после тяжелой болезни: Я просто боролась за свою жизнь
14:02
В Таганроге "Жигули" врезались в дом
13:58
За ноги держал: невестка Валерии сверкнула голыми ягодицами перед носом чужого мужчины
13:43
Экс-супруг напал на любовника Гагариной: Не хочу, чтобы этот человек находился рядом
13:32
55-летняя звезда "Клона" обнародовала горячее видео: Обнаженная на фоне дикой природы
13:31
Появившаяся с синяком на бедре Кабаева переполошила россиян
13:01
Знаменитая актриса раскрыла тайные отношения с женатым Мироновым
12:54
Эрдоган хочет попросить помощи у Путина – Bloomberg
12:34
Новый антирекорд: в России за сутки от ковида скончались 857 человек
12:33
"Нервная анорексия": врач объяснил болезненную худобу Гагариной стрессом после развода
12:27
Бондарчук о полугодовалом сыне от Андреевой: Глаза очень умные
12:18
27-лет разницы с женой: артиста-пенсионера Кузьмина поздравляют со свадьбой
11:57
Цепкало назвал Лукашенко главным террористом центральной Европы
11:53
"Может перерасти в злокачественную опухоль": врач предупредил истощенного Преснякова о страшном исходе
11:43
Грохнувшуюся Мельникову из "Папиных дочек" реанимировали после травмы
11:35
В Москве поймали контрабандистов с 2,5 тонны рыбы
11:08
Маленькая дочь звезд сериалов осталась на попечение родственников после скандала
11:04
Lexus LX570: разделяя и властвуя
10:58
"Иронично": обжимающийся со знойными красавцами Цискаридзе поведал о трагичном браке
10:56
Возбудили дело: в ЖК Красногорска сорвался лифт с пассажиркой
10:45
Латушко анонсировал новые санкции против Лукашенко
10:40
В Забайкалье поймали измывавшегося над 9-летней девочкой педофила
10:35
"Ошибки в этом возрасте естественные": внук довел до слез покинувшую Родину Малышеву
10:20
"Надеялся, что все обойдется": экс-супруг нелепо оправдался за суд с Гагариной
09:53
"Моя фамилия вычеркнута из всех списков": конкурент Киркорова рассказал о мести Пугачевой
09:26
Возбужденная Канделаки впилась губами в обнажившую шею Собчак: Соскучилась
08:52
Экс-вице-мэр Белов заявил о патовой ситуации властей Украины
08:50
Медведева вышла на связь после смертельно опасного падения из-за Милохина
08:43
Проскурякова не сдержала эмоций при виде Николаева с другой женщиной: Плачу
08:34
"Как мне надоело": дочь резко высказалась о состоянии госпитализированной Гузеевой
06:24
Из судимого мэра в президенты Турции: политическая карьера Эрдогана
04:32
К чему снится ремонт
02:31
"Валя, если бы я знал": известный режиссер взвыл из-за поведения Гафта
00:09
День памяти святой Евфимии Всехвальной: что нельзя делать 29 сентября
21:45
"Болит": Михалков сообщил о своем состоянии после операций
21:41
В офисе Зеленского высказались о проведении саммита в нормандском формате: Россия на это не пойдет
21:31
В тюменском аквапарке умерла женщина
21:11
"Кошка на выгуле": раскорячившуюся Волочкову просят угомониться
21:03
Под Вологдой мужчина застрелил сожительницу
20:49
Лукашенко хочет вынести вопрос смертной казни на референдум: Думаю, что большинство за ее сохранение
19:58
Старая песня: Украина жестко отреагировала на приглашения иностранцев в российский Крым
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"У нее были свои люди": Соседов сдал Пугачеву с потрохами
Последний из могикан: Александр Ширвиндт ушел в 87 лет
"Обман Армен переживал тяжело": Цымбалюк-Романовская раскрыла причины конфликта с Ксенофонтовой
Изувеченная Макеева взвыла от безысходности: Все болит!
Подробности эксклюзивной свадьбы бывшего любовника Ирины Цывиной
Экс-министр Латушко: Лукашенко готовит вооруженную провокацию на границе Белоруссии с Евросоюзом
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Украина потеряла последних реальных союзников – экономист Землянский

Украина потеряла последних реальных союзников – экономист Землянский

Эксперт считает, что украинские власти умудрились рассориться со всеми своим союзниками всего за два года.

Продолжение: В Киеве ждут звонка от Путина: Война может быть остановлена за одну минуту
прочитано 618 раз

Специалист по энергетическим вопросам Валентин Землянский рассказал о новом газовом контакте между Россией и Венгрией. Он обратил внимание на негативную реакцию украинских властей на эту ситуацию, которая в итоге может привести к охлаждению отношений между Киевом и Будапештом. Эксперт заявил, что Украина уже потеряла последних реальных союзников.

ПО ТЕМЕ

Экс-вице-мэр Белов заявил о патовой ситуации властей Украины

Для Лукашенко лучше поссориться с Зеленским, чем с Путиным – политолог Класковский

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

По мнению экономиста, правительство Владимира Зеленского сделало значительно больше для ухудшения отношений с соседями, чем власти до Майдана. Землянский подчеркнул, что Украине понадобилась всего два года, чтобы потерять последних реальных союзников.

Эксперт уверен, что отношения с Грузией ухудшились из-за "любви" властей к Михаилу Саакашвили. Он также отметил, что Незалежная потеряла Молдавию из-за истории с судьей Николаем Чаусем. Напомним, украинские спецслужбы де-факто выкрали беглого судью с территории соседней страны, чем спровоцировали международный скандал.

Особое внимание экономист обратил на Белоруссию. Он подчеркнул, что власти Украины зачем-то ввели против нее санкции и ограничили авиасообщение, а местные политики называли президента республики Александра Лукашенко диктатором.

До этих событий, по словам Землянского, были испорчены отношения со Словакией. Он напомнил, что Украина пожаловалась США и Евросоюзу на своего соседа и потребовала начать реверс газа.

Эксперт иронично заметил, что про Польшу даже не надо ничего рассказывать. В список бывших союзников Украины, с которыми власти уже испортили отношения, экономист добавил Венгрию. Он подчеркнул, что сегодня из соседей в нормальных отношениях с Незалежной остается только Румыния.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Pavlo Bahmutukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 29 сентября 2021, 14:53 Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Появившаяся с синяком на бедре Кабаева переполошила россиян

Спортсменка показала гибкость
Шоу-бизнес

"Иронично": обжимающийся со знойными красавцами Цискаридзе поведал о трагичном браке

Артист балета разоткровенничался о личном
Шоу-бизнес

Экс-супруг напал на любовника Гагариной: Не хочу, чтобы этот человек находился рядом

Фотограф считает мужчину недостойным
Шоу-бизнес

"Ошибки в этом возрасте естественные": внук довел до слез покинувшую Родину Малышеву

Как живут наследники теледоктора

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

Новый антирекорд: в России за сутки от ковида скончались 857 человек
Перечислены округа Подмосковья с тяжелой коронавирусной ситуацией
В России зафиксирован новый рекорд смертности от ковида
Эпидемиолог оценил шансы на возможное ужесточения антиковидных мер в Подмосковье

Спорт

"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Регионы

В Таганроге "Жигули" врезались в дом
В тюменском аквапарке умерла женщина
Под Вологдой мужчина застрелил сожительницу
В Казани вооруженный мужчина пытался проникнуть в детский сад
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+