Для Лукашенко лучше поссориться с Зеленским, чем с Путиным – политолог Класковский

Эксперт рассказал о сложных взаимоотношениях между Путиным и Лукашенко.

Отношения между президентами Украины и Белоруссии, Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко сегодня довольно прохладные, потому что отношения между двумя государствами, наоборот, сильно накалены. В последнее время белорусский лидер активно критикует Незалежную. Политолог Александр Класковский считает, что эти слова направлены в сторону России.

Эксперт подчеркнул, что для Лукашенко лучше поссориться с Зеленским, чем с Путиным. Этим он объясняет усилившуюся антиукраинскую риторику Батьки, в частности, недавнее заявление о базах НАТО в Незалежной. Политолог обратил внимание на сложные взаимоотношения российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии.

По мнению Класковского, Москва сохраняет рычаги давления на Минск. Эксперт отметил, что Путин может потребовать от Лукашенко выполнения обязательств по интеграции двух стран и уступке активов в счет погашения долгов, а также по проведению конституционной реформы.

"Так что лучше уж поссориться с украинским "Володей", как фамильярно называет Лукашенко Зеленского, чем с кремлевским Владимиром Владимировичем [Путиным]", – заявил Класковский.

Как ранее сообщали "Дни.ру", политолог Андрей Суздальцев обратил внимание на позицию белорусских властей, которым кажется, что Россия должна компенсировать все издержки, связанные с санкциями ЕС. Эксперт подчеркнул, что сегодня из мировых лидеров Лукашенко готов принимать только Путин.