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Политика
Для Лукашенко лучше поссориться с Зеленским, чем с Путиным – политолог Класковский

Для Лукашенко лучше поссориться с Зеленским, чем с Путиным – политолог Класковский

Эксперт рассказал о сложных взаимоотношениях между Путиным и Лукашенко.
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Отношения между президентами Украины и Белоруссии, Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко сегодня довольно прохладные, потому что отношения между двумя государствами, наоборот, сильно накалены. В последнее время белорусский лидер активно критикует Незалежную. Политолог Александр Класковский считает, что эти слова направлены в сторону России.

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Эксперт подчеркнул, что для Лукашенко лучше поссориться с Зеленским, чем с Путиным. Этим он объясняет усилившуюся антиукраинскую риторику Батьки, в частности, недавнее заявление о базах НАТО в Незалежной. Политолог обратил внимание на сложные взаимоотношения российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии.

По мнению Класковского, Москва сохраняет рычаги давления на Минск. Эксперт отметил, что Путин может потребовать от Лукашенко выполнения обязательств по интеграции двух стран и уступке активов в счет погашения долгов, а также по проведению конституционной реформы.

"Так что лучше уж поссориться с украинским "Володей", как фамильярно называет Лукашенко Зеленского, чем с кремлевским Владимиром Владимировичем [Путиным]", – заявил Класковский.

Как ранее сообщали "Дни.ру", политолог Андрей Суздальцев обратил внимание на позицию белорусских властей, которым кажется, что Россия должна компенсировать все издержки, связанные с санкциями ЕС. Эксперт подчеркнул, что сегодня из мировых лидеров Лукашенко готов принимать только Путин.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 сентября 2021, 14:43 Источник: Telegram-канал Klaskouski ✓ Надежный источник

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