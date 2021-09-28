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Политика
Политолог Суздальцев назвал условие для пожизненного правления Лукашенко

Политолог Суздальцев назвал условие для пожизненного правления Лукашенко

Эксперт уверен, что Лукашенко хочет добиться пожизненного правления через референдум.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко после прошлогодних скандальных выборов, приведших к массовым акциям протеста, обещал гражданам изменить политическую систему страны. Для этого глава государства планирует внести поправки в конституцию и провести референдум. Политолог Андрей Суздальцев считает, что таким образом Лукашенко хочет добиться пожизненного правления.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Эксперт подчеркнул, что сегодня Лукашенко отвергнут всем миром, его принимают только в России. По мнению Суздальцева, белорусского лидера, не хотят видеть даже в Китае. Этим он объяснил недавний визит Лукашенко в Сочи.

Аналитик не сомневается, что президенту Белоруссии нужны деньги. Об этом он может договориться только с российским лидером Владимиром Путиным. Суздальцев обратил внимание на позицию белорусской власти, согласно которой, Москва должна компенсировать все экономические потери государства, вызванные санкциями Евросоюза.

Меж тем, главным вопросом для президента РБ остается конституция. Политолог уверен, что через предстоящий референдум Лукашенко хочет добиться пожизненного правления. Примечательно, что главу государства устроят оба итога голосования.

Эксперт отметил, что вопрос с конституцией до сих пор не согласован с Москвой, поэтому Лукашенко не получил поддержки российских властей. Суздальцев полагает, что в Кремле больше заинтересованы в обсуждении вопросов интеграции двух стран.

Тем временем Лукашенко идет к пожизненному президентскому сроку. Большинство экспертов сходятся во мнении, что Батька просто изменит свою должность и останется у власти, даже покинув кресло президента. Суздальцев подчеркнул, что голосование "за" на референдуме будет означать поддержку Лукашенко белорусами. Голосование "против" его тоже устроит, так как легитимно позволит сохранить действующий режим правления.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 сентября 2021, 09:14 Источник: politoboz.com ✓ Надежный источник
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