В Сочи неожиданно прилетел самолет президента Белоруссии

Белорусский борт №1 – самолет Boeing 767 – несколько часов назад приземлился в международном аэропорту Сочи. Лайнер, обслуживающий президента Александра Лукашенко, вылетел из Минска в пятницу, 24 сентября, примерно в 15:10. Его передвижение зафиксировал авиационный онлайн-радар.
Белорусский лидер в последнее время особенно часто посещает Россию для официальных встреч с президентом Владимиром Путиным, однако нынешний прилет лайнера Лукашенко стал для журналистов полной неожиданностью, потому что информации о визите главы Белоруссии в информагентства не поступало.
Белорусские СМИ и даже пресс-служба главы государства также не сообщали информацию о визите Лукашенко в Россию. Существует версия, что прилет президента Белоруссии в Сочи связан с переговорами по международной интеграции.
За некоторое время до вылета борта №1 из Минска российский лидер Владимир Путин обратился к Совету безопасности РФ с инициативой об обсуждении вопросов безопасности Союзного Государства. Напомним, в начале месяца Путин и Лукашенко уже обсуждали эту тему. Главы государств 9 сентября подписали все дорожные карты по интеграции.
На данный момент некоторые СМИ сообщают, что президент Белоруссии, действительно, прилетел в России. Эту информацию подтвердил источник РИА Новости. Уточняется, что визит Лукашенко в Сочи носит частный характер. Глава государства, вероятно, решил провести время в доме отдыха, который используется как резиденция президента.
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