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Политика
США под прикрытием создают базы НАТО на Украине – Лукашенко

США под прикрытием создают базы НАТО на Украине – Лукашенко

Вашингтон создает на Украине свои военные базы под видом учебных центров.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о создании на Украине военных баз НАТО. По словам лидера республики, американцы делают это под видом некой учебной деятельности.

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Лукашенко добавил, что такие действия Вашингтона нельзя оставлять без внимания. На создание фактических военных баз международное сообщество обязано реагировать. Об этом президент Белоруссии сообщил на совещании с силовиками, пишет RT.

Александр Лукашенко добавил, что поднимал данную тему не раз в ходе бесед с российским коллегой Владимиром Путиным. Он отметил, что договорился с ним реагировать на действия США, сообщает Ura.ru.

"В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию", – заявил Лукашенко.

Лидер Белоруссии подчеркнул, что не намерен допускать такие действия, так как никаких соответствующих договоренностей с США у стран не было и нет.

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что суверенитет Украины "тает". При этом граждане страны не виновны в этом. Они вынуждены терпеть то, что творят украинские власти.

Белорусский лидер поблагодарил российского коллегу за содействие и поддержку в борьбе за независимость республики и подчеркнул, что сейчас как никогда важна братская связь между Москвой и Минском.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 сентября 2021, 13:22 Источник: RT ✓ Надежный источник
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