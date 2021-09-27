США под прикрытием создают базы НАТО на Украине – Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о создании на Украине военных баз НАТО. По словам лидера республики, американцы делают это под видом некой учебной деятельности.
Лукашенко добавил, что такие действия Вашингтона нельзя оставлять без внимания. На создание фактических военных баз международное сообщество обязано реагировать. Об этом президент Белоруссии сообщил на совещании с силовиками, пишет RT.
Александр Лукашенко добавил, что поднимал данную тему не раз в ходе бесед с российским коллегой Владимиром Путиным. Он отметил, что договорился с ним реагировать на действия США, сообщает Ura.ru.
"В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию", – заявил Лукашенко.
Лидер Белоруссии подчеркнул, что не намерен допускать такие действия, так как никаких соответствующих договоренностей с США у стран не было и нет.
Ранее Александр Лукашенко сообщил, что суверенитет Украины "тает". При этом граждане страны не виновны в этом. Они вынуждены терпеть то, что творят украинские власти.
Белорусский лидер поблагодарил российского коллегу за содействие и поддержку в борьбе за независимость республики и подчеркнул, что сейчас как никогда важна братская связь между Москвой и Минском.
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