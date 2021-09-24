Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Раздвинувшая "ножки" Стриженова засветила пышную растительность
"Мы расстаемся": Муж Королевой настоял на разводе
Изрезанный хирургами Крутой тает на глазах
Истощенный сын Орбакайте рассказал о страшном недуге
партнеры
Пятница
24 сентября
Лента новостей
21:25
В Новой Москве нашли труп беременной женщины
21:17
"Я опять начала страдать": Кудрявцева взвыла из-за сильных болей
20:54
В Сочи неожиданно прилетел самолет президента Белоруссии
20:44
Вскрылись причины расставания Илона Маска и певицы Граймс
20:31
В Орехово-Зуево мужчина утонул после падения с гидроцикла
20:13
"Не хватает молодой": Сбежавший от Пугачевой Галкин оттянулся на яхте
19:55
"Что с лицом?": после новости о внебрачной дочери жены Тарзан изменил внешность
19:52
Цепкало призвал силовиков дать показания против Лукашенко на уголовном суде
19:12
Купивший квартиру Слава Марлоу вынужден брать кредит на шкаф
18:54
Миддлтон показала свои формы в мини-юбке после слухов о беременности
18:53
Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре в конце недели
18:21
Экс-министр Латушко предсказал крах банковской системы Белоруссии
18:17
К чему приведут новые санкции Байдена против госдолга России
18:15
Непоправимый ущерб репутации: у принца Чарльза серьезные неприятности
17:50
"Концерт отменять?!": Воля врезал зарвавшейся Бузовой
17:47
Серьезная угроза: Хмельницкая из-за осложнений оказалась в клинике под капельницей
17:34
Зеленский строит на Украине олигархическую вертикаль – политолог Березовец
17:21
Пропавшую Кудрявцеву нашли в гримерке у похабника
16:58
В третий раз за 20 лет: севшая вдова Этуша обратилась к народу за помощью
16:58
Варшавер об увольнении ставшего депутатом Певцова: Он понимает, на что пошел
16:51
"Я не умею петь!": Ползущая на коленях Бузова ляпнула правду
16:43
"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями
16:37
Заведенная Стриженова показала свои помидорчики
16:29
Неожиданно для всех: Ходченкова побила Бортич перед закрытием "Кинотавра"
16:06
Актер Сергей Бурунов стремительно худеет: Мне привозят корм из корыт
16:03
В Тюмени охранник школы избил ученицу
15:52
Клюнувшую на альфонса Азизу гонят из России: Такова судьба
15:44
Бузова отвергла раскрывшего ее тайну Пригожина: Перестала здороваться
15:38
Растолстевшая Гузеева отважилась на кардинальные меры
15:33
Что делает Путин на 14-дневном карантине
15:15
Соседи решили отгородиться от Белоруссии забором
15:13
Целовал в десна и звонил пьяным: потерявшая 19 миллионов бывшая солистка "Ленинграда" о Шнурове
15:13
Жена актера Андрея Мерзликина подала на развод
14:53
Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет
14:49
В Челябинской области ребенок отравился бензином
14:41
"Не будет совать нос": Хитрой Пугачевой перемыли кости
14:33
Дженнифер Энистон сделала заявление о романе с партнером по сериалу "Друзья"
14:33
"Голливудский сценарий": в Европе раскусили едва не лишившегося помощника Зеленского
14:31
Нарисовавшая брови грудничку звезда "Деффчонок" подверглась травле
14:09
Долго ее добивался: дочь вывалила семейный секрет о возлюбленной Кончаловского
14:03
"Мы нищие!": Королева с мужем остались без денег и жилья
14:01
Виторган вывел взбешенную Собчак на чистую воду: Пыталась нажиться на браке
13:48
Кличко объединился с начальником полиции против Зеленского – экс-депутат Рады Лещенко
13:41
"Шикарный мужик!": Михалкова показала любимого человека
13:33
Куда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 5 октября
13:30
Лазил с ней по подвалам: признавший внебрачного сына Крутой рассекретил связь с Аллегровой
13:28
Эклс и Падалеки из сериала "Сверхъестественное" объединятся вновь
13:28
Двое молодых людей отравились насмерть в квартире в Москве
13:12
Разгневанная Шукшина влепила смачную пощечину ряженным в платья извращенцам: Содом и Гоморра
13:07
За сутки в России выявили 21 379 новых случаев ковида
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли
Мусор после Бузовой выносят ведрами
Бросившего возлюбленную с ребенком Табакова застукали за поцелуями с новой пассией
"Сердце кровью обливается": измотанная Макеева взвыла из-за жуткой несправедливости
Грудь скатилась подмышку: оголившаяся Бузова осрамилась
Лидер НАУ Латушко: Преступлениями Лукашенко займется прокуратура
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Цепкало призвал силовиков дать показания против Лукашенко на уголовном суде

Цепкало призвал силовиков дать показания против Лукашенко на уголовном суде

Оппозиция намерена довести Лукашенко до международного уголовного трибунала.

Продолжение: В Сочи неожиданно прилетел самолет президента Белоруссии
прочитано 337 раз

Летом 2020 года Валерий Цепкало даже после сбора подписей не был допущен до участия в президентских выборах. Политик вынужденно покинул Белоруссию и сейчас ведет активную борьбу против Александра Лукашенко. Он старается привлечь к своей деятельности сотрудников правоохранительных органов и даже открыл счет, чтобы наградить того, кто арестует главу государства.

ПО ТЕМЕ

Экс-министр Латушко предсказал крах банковской системы Белоруссии

Обвиняемая в оскорблении президента Белоруссии Агурбаш заявила о его поражении

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Кроме того, Цепкало призвал силовиков дать показания против Лукашенко на уголовном суде. Оппозиция хочет привлечь президента Белоруссии к международному трибуналу ООН в Гааге. Политик считает, что суд над Лукашенко – это "история ближайшего времени".

Фактически силовиков поставили перед выбором. Цепкало заявил, что либо они добровольно станут свидетелями в уголовном деле против Лукашенко, либо их привлекут в качестве подсудимых. Политик подчеркнул, что лично готов организовать встречу правоохранителей с генпрокурором международного трибунала ООН.

Он также призвал силовиков сообщить через анонимные каналы связи про преступления властей: "контрабанда, торговля людьми, геноцид белорусского народа, измена государству, коррупция и воровство бюджетных денег". Цепкало отметил, что через некоторое время силовики сами будут удивляться тому, что режим Лукашенко существовал в центре Европы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: president.gov.by
Автор: 24 сентября 2021, 19:52 Источник: YouTube-канал Валерия Цепкало ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Обиженный Садальский плюнул в лицо коварному Михалкову: Мне смешно

Режиссер выступил против него
Сериалы

Тяжелый развод, уход из кино и жизнь в монастыре: Как сложилась судьба звезды "Возвращения Будулая" Алимовой

Актриса пришла к вере
Шоу-бизнес

Известный певец публично осрамил Долину

Чумаков показал все недостатки певицы
Шоу-бизнес

Голая МакSим раздвинула ноги после выхода из комы: Немолодая алко-дама в активном поиске

Мнения разделились

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

За сутки в России выявили 21 379 новых случаев ковида
За сутки в России выявили более 21 тысячи заболевших ковидом
Центр Чумакова модернизировал производство вакцины "КовиВак"
Названы худшие по ковиду округа Подмосковья

Спорт

"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Регионы

В Орехово-Зуево мужчина утонул после падения с гидроцикла
В Тюмени охранник школы избил ученицу
В Челябинской области ребенок отравился бензином
В Томске пьяный местный житель избил фельдшера скорой
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+