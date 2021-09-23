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Шоу-бизнес
Обвиняемая в оскорблении президента Белоруссии Агурбаш заявила о его поражении

Обвиняемая в оскорблении президента Белоруссии Агурбаш заявила о его поражении

Агурбаш заявила, что президент Лукашенко проиграл и просто тянет время.
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Популярная российская исполнительница Анжелика Агурбаш дала интервью, в ходе которого рассказала о политической ситуации в Белоруссии, участниках протестов и своем уголовном деле. Певица является противником действующего президента Александра Лукашенко, которого она считает узурпатором.

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Агурбаш подчеркнула, что ее очень беспокоят репрессии в Белоруссии. По ее словам, "лучшие из лучших" либо сидят в тюрьмах, либо покидают страну. Певица уточнила, что против нее тоже возбуждены уголовные дела, и она объявлена в международный розыск, из-за чего невозможно выехать в другие страны на гастроли.

Меж тем, Агурбаш не сомневается, что Лукашенко "уже проиграл" и просто тянет веря. Она заявила о победе белорусской революции. Напомним, акции протеста вспыхнули в РБ после скандальных президентских выборов летом прошлого года.

Звезда добавила, что белорусы уже состоялись как нация. Она рассказала, что лично помогала участникам протестов. По мнению певицы, большой вклад в борьбу с Лукашенко вносит диаспора. Агурбаш подчеркнула, что ездила митинговать около посольства Белоруссии в Москве.

Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что Генеральная прокуратура Белоруссии потребовала экстрадировать Анжелику Агурбаш для привлечения к суду. Певицу обвиняют по двум статьям УК РБ. Она якобы разжигала социальную вражду в Интернете и оскорбила президента Лукашенко.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 сентября 2021, 16:01 Источник: Charter97video ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Киркоров прилюдно приласкал Агурбаш

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