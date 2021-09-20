Павел Латушко опубликовал статью о деятельности президента Белоруссии Александра Лукашенко.

С лета прошлого года на волне скандальных президентских выборов, приведших к массовым акциям протестов в Белоруссии, руководитель оппозиционного движения "Народное антикризисное управление" Павел Латушко ведет актовую борьбу против главы государства. Политик призвал Евросоюз усилить давление на Александра Лукашенко.

Как сообщается на ютуб-канале оппозиционера, он подготовил программную статью о деятельности белорусского политического режима. Материалы направлены для публикации в брюссельском издании Politico. В статье подробно изложены события, которые, по мнению оппозиции, являются преступлениями.

Опираясь на приведенный массив данный, лидер НАУ Латушко призвал Евросоюз усилить давление на Лукашенко. По мнению политика, европейские страны не смогут избежать последствий от действий президента Белоруссии. Оппозиционер заявил о необходимости всеми миру защитить себя.

Латушко поприветствовал санкции, введенные Евросоюзом против белорусского режима. Политик подчеркнул, что они могут затронуть простых граждан, однако с их помощью можно сдерживать "все более неуравновешенного" Лукашенко.

"Некоторые считают, что санкции ЕС могут подтолкнуть Минск в объятия Москвы, однако это делают не санкции, а сам Лукашенко, который просит Россию помочь ему остаться у власти", – заявил Латушко.

Кроме того, оппозиционер напомнил о необходимости создания международного уголовного суда, чтобы привлечь к ответственности Лукашенко и его сторонников. Политик отметил, что только масштабное международное давление на режим позволит добиться перемен в Белоруссии.