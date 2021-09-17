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Политика
Лукашенко делает все для победы протеста – социолог Коршунов

Лукашенко делает все для победы протеста – социолог Коршунов

Эксперт уверен, что политическая система Белоруссии может сломаться при первом значительном колебании.
прочитано 669 раз

Геннадий Коршунов раннее возглавлял Институт социологии Академии наук Беларуси. Несмотря на высокую должность, в июне прошлого года, аккурат перед президентскими выборами, он не побоялся заявить о низком рейтинге Александра Лукашенко, после чего был вынужден покинуть свой пост. С тех пор в республике сильно повысилось протестное настроение – по итогам выборов прошли массовые акции против власти.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Коршунов уверен, что лично Лукашенко сегодня делает все для победы протеста. Он подчеркнул, что белорусские власти действуют против себя, что рано или поздно приведет к саморазрушению.

По словам социолога, его коллеги еще год назад не могли предположить, что в Белоруссии будет такой сильный подъем протестного настроения. Он отметил, что в республике параллельно существуют две реальности: официальная и реальная.

Эксперт подчеркнул, что властям удалось снизить активность граждан, но реальные настроения не меняются. Так как, по его словам, Лукашенко делает все для победы протеста, то любая промежуточная победа противников режима может стать окончательной – даже не важно, по какой причине она произойдет.

По мнению социолога, "сейчас все настолько хрупкое, настолько шаткое", что разрушить политический режим Белоруссии может любой фактор: от новых акций протестов до несчастного случая на заводе. Он отметил, что у граждан сохраняется огромная обида на власть.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 сентября 2021, 08:56 Источник: BalaganOff ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость850555
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Гость856171
лошара социолдогическая видимо плохо учил социологию-какие протесты какие победы-выйди из кумаоа и запоя посмотри трезво на вещи-змагары проиграли полностью их символов даже не то что не видно ими даже не пахнет-е6ще раз рыпнутся невероятно продвинутые прозападные недоноски поймут что такое власть и гнев народа
не отвлекайтесь, шлите деньги
Гость856171
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Гость859101
Горит в сердцах огонь ненависти к подлому режиму лукашвали. Не погаснет и приведет к победе. Лукарачье тараканье живет в страхе и ожидает крушения протухшего режима. Все желают смерти лукашенко. СДОХНИ, вор, ПОДОХНИ убийца! НАРОД ПОБЕДИТ !
только сдохнут змагары
Гость859101
Пожаловаться Ответить
Горит в сердцах огонь ненависти к подлому режиму лукашвали. Не погаснет и приведет к победе. Лукарачье тараканье живет в страхе и ожидает крушения протухшего режима. Все желают смерти лукашенко. СДОХНИ, вор, ПОДОХНИ убийца! НАРОД ПОБЕДИТ !
Гость856171
Пожаловаться Ответить
лошара социолдогическая видимо плохо учил социологию-какие протесты какие победы-выйди из кумаоа и запоя посмотри трезво на вещи-змагары проиграли полностью их символов даже не то что не видно ими даже не пахнет-е6ще раз рыпнутся невероятно продвинутые прозападные недоноски поймут что такое власть и гнев народа
Гость859078
Пожаловаться Ответить
социолух никаких побед больше не будет,даже не надейся.
Гость850955
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Что не делает дурак-все он делает не так,что мы и наблюдаем.
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