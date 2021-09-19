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Политика
"Рот не разевай": назвавшего столицу Литвы белорусской землей Лукашенко освистали

"Рот не разевай": назвавшего столицу Литвы белорусской землей Лукашенко освистали

Белорусский лидер на днях выступил на форуме "Символ единства" в крупном спорткомплексе в центре Минска.
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В ходе выступления президент Белоруссии Александр Лукашенко разразился поистине пламенной речью. Одну из самых ярких частей своего послания он адресовал западным соседям государства.

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Лукашенко назвал некоторые территории Польши и Литвы белорусскими землями

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Сначала белорусский лидер дал понять, что никакая страна не выбирает себе соседей, но Минск всегда старается поддерживать с ними дружеские и дипломатичные отношения. Однако после этого Лукашенко заявил, что столица Литвы Вильнюс и польский город Белосток являются белорусскими землями. Он также напомнил, что прежде литовское "сердце" носило белорусское название – Вильно.

Кроме того, Александр Лукашенко считает, что население всех белорусских земель объединяет общая историческая память. При этом глава белорусского государства подчеркнул, что в настоящее время власти страны не обсуждают это и не предъявляют к западным партнерам никаких территориальных претензий. Примечательно, что после этих слов зрители взорвались бурными аплодисментами.

Однако пользователи Сети были не столь благосклонны к белорусскому лидеру. Некоторые из них заявляли, что Белоруссия никогда не была независимым государством до 1991 года, когда произошел распад СССР. А один из комментаторов напомнил ему старую пословицу – "На чужой каравай рот не разевай". Другие же предположили, что таким образом Батька пытается заигрывать с националистами и отвлечь народ от насущных проблем.

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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 19 сентября 2021, 14:50 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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