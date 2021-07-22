Политолог Шрайбман: визит Тихановской в США никак не повлияет на ситуацию в Белоруссии

Политолог Артем Шрайбман высказался о встрече экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с высокопоставленными чиновниками США.

На этой неделе Светлана Тихановская посетила США, где провела переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента Дереком Шолле. Также лидер белорусской оппозиции дала интервью американским СМИ.

По мнению Артема Шрайбмана, визит Тихановской в США не нужно переоценивать. Мол, даже если бы она встретилась с Джо Байденом, это никак не повлияло бы на развитие ситуации в Белоруссии. Есть вероятность, что переговоры белорусской оппозиционерки с американцами приведут к санкциям, но Минск почувствует эффект только через многие месяцы, считает политолог.

Эксперт уверен: в основе конфликта в республике – вовсе не президентские выборы 2020 года и не внутриполитическая ситуация в целом, а лишь геополитика. По словам Шрайбмана, обязательно будет диалог белорусских властей и Запада, а "беглых марионеток выкинут за ненадобностью".

Напомним, ранее о визите Светланы Тихановской в США высказался российский политолог Андрей Суздальцев. Он считает, что переговоры без Джо Байдена нельзя считать успешными. Также эксперт заметил, что штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии за год успел наворотить много ошибок.