Джозеф Байден 46-й президент США

Джозеф Робинетт Байден-младший родился 20 ноября 1942 года городе Скрантон, штат Пенсильвания. Его прадед по отцу эмигрировал в Соединенные Штаты из Англии.

В 1965 году Байден окончил Делавэрский университет и получил степень бакалавра истории и политологии. Через три года – степень доктора права в Сиракузском университете штата Нью-Йорк.

В 1972 году 30-летний Байден стал сенатором от штата Делавэр. С 1987 по 1995 годы возглавлял судебный комитет сената США. В 1979 и 1988 годах посетил СССР.

Джо Байден пытался выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2008 году. Кандидат от Демократической партии Барак Обама выбрал его на пост вице-президента. На этой должности он оставался до конца 2016 года.

В апреле 2019 года объявил о своем участии в президентских выборах – 2020 от Демократической партии. Получил 51,3% голосов и стал старейшим избранным президентом в истории США. В ноябре 2020 года Байдену исполнилось 78 лет.