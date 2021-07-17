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Политика
Обозреватель Цыганков: Лукашенко обеспокоен чувством вседозволенности у силовиков

Обозреватель Цыганков: Лукашенко обеспокоен чувством вседозволенности у силовиков

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в Белоруссии пользуется своей вседозволенностью, данное ей президентом страны Александром Лукашенко.
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Такое мнение озвучил аналитик, публицист Виталий Цыганков. По его словам, раньше существовали различные противовесы ГУБОПиК, например, министерство иностранных дел, поддерживавшее относительно либеральные решения. То есть в стране присутствовали некие тормоза, белорусское руководство тогда еще пыталось взвешивать возможные негативные последствия для государства.

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Однако теперь сотрудники ГУБОПиК ведут себя, буквально, как опричники, которым все позволено, которым никто не может сказать "стоп". По словам Цыганкова, задержание журналистов накануне визита Тихановской в Соединенные Штаты, разгром офиса Радио Свобода* и тому подобные инциденты являются мощным аргументом для ускорения радикализации отношения к Белоруссии политиков в США.

Теперь, по мнению аналитика, силовикам дали полную свободу и вседозволенность. Однако, уверен Цыганков, это не будет продолжаться долго.

По мнению публициста, Александр Лукашенко уже почувствовал, что дал ГУБОПиК слишком много власти. При этом он уверен, что это временно, но сами силовики этого не понимают. С 2020 года именно в силовых структурах произошло наибольшее количество кадровых изменений. Это говорит о том, что глава государства не хочет, чтобы получившие свободу действий начальники силовых ведомства начали переоценивать свое влияние.

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press
Автор: 17 июля 2021, 18:18 Источник: udf.by ✓ Надежный источник

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