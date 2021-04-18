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Спецслужбы России и Белоруссии раскрыли подробности готовившегося покушения на Лукашенко

Спецслужбы России и Белоруссии раскрыли подробности готовившегося покушения на Лукашенко

В ФСБ России сообщили о задержании в Москве двух граждан Белоруссии, планировавших переворот в Минске.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне заявил, что на него и его семью готовили покушение. По словам главы страны, злоумышленники хотели поймать его детей и "посадить в погреб" в Гомельской области. В эфире канала ОНТ политик уточнил, что захват власти в республике планировали спецслужбы США, его физическое устранение одобрило высшее руководство Америки.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в Москве были задержаны двое белорусских граждан – политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович. По версии российской спецслужбы, они готовили военный переворот в Минске и покушение на Лукашенко и его родных. Злоумышленники работали по сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов.

Переворот должен был произойти в день проведения парада Победы в столице Белоруссии 9 мая. Заговорщики намеревались захватить теле– и радиоцентры города для трансляции обращения к народу, заблокировать лояльные власти подразделения ОМОНа и внутренних войск, а также полностью отключить энергетические системы республики.

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель рассказал, что вооруженный мятеж, который готовили заговорщики, получил кодовое название "Тишина". Злоумышленников уже отправили на родину. Против Федуты и Зянковича завели уголовное дела по статье "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата власти". Выяснилось, что к плану был также причастен белорусский оппозиционер Григорий Костусев.

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Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 апреля 2021, 09:31 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Улаус
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Смешно,что российские спецслужбы в этот цирк начинают играть!Какое покушение??У Луки охраны больше чем у Путина, очередные сказки,как метро два пацана взорвали и мы все проверили, ощущение что судят по своему интеллекту об окружающих
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