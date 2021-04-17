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Политика
Зеленский: Белорусы заслуживают другого будущего, даже другого настоящего

Зеленский: Белорусы заслуживают другого будущего, даже другого настоящего

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что сочувствует белорусским протестам.
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Политик накануне дал большое интервью французской газете Le Figaro. В беседе с иностранным журналистом Владимир Зеленский перечислил государства, которые "хорошо понимают" Украину. Среди них – Италия, Португалия, Польша, Латвия, Литва Эстония и Белоруссия.

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 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

По словам президента, наиболее тесная связь у страны с Белоруссией. Зеленский рассказал, что белорусская молодежь прекрасно относится к Украине, часто приезжает в гости. "Я считаю, что они заслуживают другого будущего, другого настоящего даже", – высказался политик.

Ситуация в Белоруссии обострилась в августе 2020 года. Сторонники оппозиции обвинили власти республики в подтасовке результатов выборов. В крупных городах прошли массовые протесты. Независимые СМИ сообщили, что в демонстрациях приняло участие более одного миллиона белорусов.

Президент республики Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция контролируется извне. В дестабилизации обстановки политик обвинил Польшу, Чехию, Литву и Украину. Он пообещал жестко расправиться со всеми, кто пытается разжечь гражданский конфликт.

Отметим, что на сторону протестующих встал Владимир Зеленский. Президент считает, что властям Белоруссии грозит крах, если они не пойдут на диалог с оппозицией. Он добавил, что похожая ситуация наблюдалась на Украине семь лет назад, и тогда все закончилось кровопролитием.

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Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 17 апреля 2021, 09:41 Источник: Сайт президента Украины ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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