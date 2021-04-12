Визитом в Азербайджан Лукашенко хочет попытаться вернуть свою легитимность – эксперт Казакевич

После событий, произошедших в Белоруссии после президентских выборов в 2020 году, у Александра Лукашенко не было ни одной зарубежной поездки, кроме визита в Россию. Сейчас Батька стремится доказать, что он получил одобрение не только от Москвы.
Завтра Александр Григорьевич должен встретиться в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Андрей Казакевич убежден, что у этого мероприятия есть подноготная.
Эксперт выразил мнение, что белорусская пропаганда станет преподносить данное событие таким образом, будто Лукашенко признан мировым сообществом в качестве президента. Более того, встреча двух лидеров будет использоваться как главная причина, почему к Батьке необходимо относиться как прежде.
Все это отлично рифмуется с заявлениями о том, что из-за конфронтации с Западом Минску необходимо смотреть в сторону азиатского региона. Поэтому налаживание контакта Лукашенко с Алиевым выглядит вполне логичным, подчеркнул Казакевич.
Политолог предположил, что одной из основных тем переговоров станет вопрос о торговле оружием. Из-за военного конфликта с Арменией и у Азербайджана существенные военные расходы.
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