Политолог Карбалевич: Заставить белорусов полюбить власть и Лукашенко уже не смогут

В ведомстве отметили, что речь идёт об истреблении белорусов в ходе Великой Отечественной войны, но и после войны. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед пояснил, что это было сделано в учебно-воспитательных целях и для сохранения преемиственности поколени.
Однако белорусский политолог Валерий Карбалевич считает это абсурдным, поскольку подобные задачи не входят в число его функций. По мнению эксперта, этим должны заниматься идеологические структуры, а не правоохранительные ведомства. Кроме того, Карбалевич уверен, что на самом деле белорусская власть попросту использует историю в попытках заставить полюбить себя или, к примеру, – президента Александра Лукашенко. При этом её не волнует память о погибших людях, а лишь решение текущих политических проблем.
Эксперт пояснил, что чиновники считают причиной недоверия общества режиму плохое знание истории и верят в то, что ситуация изменится, если напомнить ему об ужасах прошлого. При этом они также преследуют цель отвлечь внимание народа от репрессий и указать на несоблюдение Западом прав человека.
Валерий Карбалевич уверен, власти уже не смогут изменить негативное отношение населения к режиму, в том числе – с помощью напоминания о геноциде, поскольку его прочно закрепили прошлогодние репрессии.
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