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Политика
Лукашенко в этом году не позволит себе действовать смело в отношении России – политолог Шрайбман

Лукашенко в этом году не позволит себе действовать смело в отношении России – политолог Шрайбман

В 2021 году Лукашенко не позволит себе действовать против России, как это было ранее. Такое мнение выразил политолог Артем Шрайбман.
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На протяжении прошлых лет Александр Лукашенко периодически принимал решения, которые могли вредить его главному геополитическому партнеру — России. Последним наиболее громким поступком, который можно отнести к данной категории, была попытка обвинить несколько десятков российских граждан в планировании операции по дестабилизации обстановки на территории республики.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Политолог ютуб-канала "MINSKI" Артем Шрайбман напомнил несколько случаев, когда белорусская власть действовала против интересов России. Среди них особняком стоят репрессии в отношении российских журналистов, а также запрет "Бессмертного полка".

Эксперт отметил, что в нынешнем году ситуация в значительной степени изменилась. Теперь создать пророссийскую партию в республике гораздо проще.

Шрайбман убежден, что Александр Григорьевич боится бесить Россию. Он добавил, что белорусская власть наверняка предпримет попытки предлагать те или иные проекты, которые могут оценить в Москве. Подобные манипуляции Шрайбман назвал симулированием пророссийской активности.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 апреля 2021, 17:01 Источник: Ютуб-канал "MINSKI" ✓ Надежный источник
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Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

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