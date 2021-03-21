Публицист Федута объяснил слова Лукашенко о кандидатах в президенты: Захочу – выберут даже их

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с очередной резонансной речью, которую активно обсуждают в прессе. На этот раз Батька коснулся темы будущих выборов в республике.
По заявлению последнего диктатора Европы, Юрий Караев и Владимир Караник, которые занимают определенное положение в политической иерархии Белоруссии, являются более чем подходящими кандидатами на высший управленческий пост в государстве. Эти слова вызвали недоумение в политологической среде, поскольку вышеназванные персоны не являются узнаваемыми деятелями с поддержкой народа.
Политконсультант Александр Федута выразил свою точку зрения по данному вопросу в "Фейсбуке". Обозреватель написал, что речь Лукашенко стоит воспринимать лишь в издевательском ключе.
По мнению Федуты, Лукашенко "потроллил" журналистов. "Захочу – выберут даже их", — такой фразой обозреватель охарактеризовал образ мышления Александра Григорьевича.
Публицист уточнил, что те имена, которые назвал Батька, являются одними из главных раздражителей белорусского общества последнего времени. По-другому трактовать это нельзя, резюмировал Фетуда.
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