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Политика
Профессор Соловей о неожиданном для Лукашенко процессе: В Москве размышляют о поддержке белорусской оппозиции

Профессор Соловей о неожиданном для Лукашенко процессе: В Москве размышляют о поддержке белорусской оппозиции

Недавно стало известно, что Владимир Путин отправил в отставку посла в Белоруссии. Профессор Валерий Соловей предположил, что это значит для российско-белорусского политического сотрудничества.
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Нынешняя уверенность Александра Лукашенко в своих политических силах во многом зависит от терпения Москвы, считают многие политологи. В Кремле сдержанно реагируют на тот факт, что Александр Григорьевич не торопится проводить конституционную реформу и досрочные выборы. Стоит отметить, что именно это негласно считается основными условиями поддержи Белоруссии со стороны России.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Профессор Валерий Соловей, который известен своей осведомленностью и инсайдами в политической сфере, заявил, что в Москве крайне недовольны тем, какие действия предпринимает Минск. Эксперт отметил, что выстраивание отношений России и Белоруссии сводится к тому, что Лукашенко дает обещания, которые в дальнейшем не выполняет.

Соловей убежден, что Лукашенко играет на время. Профессор выразил мнение, что Александр Григорьевич преувеличивает свою способность справиться с протестами.

Неожиданное стечение обстоятельств может застать Лукашенко врасплох, уверен эксперт. По информации Соловья, в Москве сейчас размышляют о том, чтобы поддержать белорусскую оппозицию и привести к власти своего человека. Это поможет с большей эффективность давить на Батьку, подчеркнул он.

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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 21 марта 2021, 11:14 Источник: Эхо Москвы ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Игорь
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Всем надоел уже этот колхозник-попрошайка
Гость668012
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это кто же в бел.оппозиции свой человек для Москвы,ваш соловей полнейшее УГ, впрочем как и все эхо мацы.
Гость668008
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\Политический труп лукашенко. Никчемный. Не нужный никому.
Гость667989
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Хоть и фамилия Соловей , но трели у него как вороньи карканья!
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