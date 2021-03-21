Профессор Соловей о неожиданном для Лукашенко процессе: В Москве размышляют о поддержке белорусской оппозиции

Нынешняя уверенность Александра Лукашенко в своих политических силах во многом зависит от терпения Москвы, считают многие политологи. В Кремле сдержанно реагируют на тот факт, что Александр Григорьевич не торопится проводить конституционную реформу и досрочные выборы. Стоит отметить, что именно это негласно считается основными условиями поддержи Белоруссии со стороны России.
Профессор Валерий Соловей, который известен своей осведомленностью и инсайдами в политической сфере, заявил, что в Москве крайне недовольны тем, какие действия предпринимает Минск. Эксперт отметил, что выстраивание отношений России и Белоруссии сводится к тому, что Лукашенко дает обещания, которые в дальнейшем не выполняет.
Соловей убежден, что Лукашенко играет на время. Профессор выразил мнение, что Александр Григорьевич преувеличивает свою способность справиться с протестами.
Неожиданное стечение обстоятельств может застать Лукашенко врасплох, уверен эксперт. По информации Соловья, в Москве сейчас размышляют о том, чтобы поддержать белорусскую оппозицию и привести к власти своего человека. Это поможет с большей эффективность давить на Батьку, подчеркнул он.
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