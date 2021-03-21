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Лукашенко находится в положении более слабого из-за реакции коллективного Запада – Венедиктов

Лукашенко находится в положении более слабого из-за реакции коллективного Запада – Венедиктов

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" высказал свое мнение о том, какие планы у Москвы на Белоруссию. Журналист оценил нынешнее положение Александра Лукашенко на политическом поле.
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Журналист Алексей Венедиктов убежден, что процесс по внедрению новой конституции Белорусии уже запущен. Главред "Эха Москвы" предполагает, что Александру Лукашенко пришлось идти на эти меры вопреки своему нежеланию.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

При этом новая версия главного закона республики заточена под Батьку, считает журналист. Российский интерес здесь заключается прежде всего в сохранении Белоруссии в поле зрения, добавил он.

Венедиктов сообщил, что интеграция будет более сложным процессом, чем принято считать. Прежняя версия этой формы сотрудничества двух стран не была утверждена по двум причинам: не смогли определиться с положением Лукашенко в новой системе, а также не решили вопрос с валютой.

Журналист выразил мнение, что сейчас Александр Григорьевич находится в положении более слабого, чем раньше. С одной стороны на Батьку давит протестная часть общества в республике, с другой — коллективный Запад, который работает на расширение санкционного пакета.

Эксперт также заявил, что Лукашенко активно ищет "вторую точку опоры" для своего режима. Подобную тактику использует, к примеру, китайская правящая элита.

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Автор: 21 марта 2021, 16:03 Источник: Эхо Москвы ✓ Надежный источник
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