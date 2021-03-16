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Политика
Эксперт Марголин о последствиях провала конституционной реформы для Лукашенко: Будет взрыв

Эксперт Марголин о последствиях провала конституционной реформы для Лукашенко: Будет взрыв

Никаких реальных изменений в Конституцию Александр Лукашенко вносить не собирается. Такое мнение выразил член политсовета ОГП Лев Марголин.
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За последнее время Александр Лукашенко, по мнению ряда политологов, утратил последние остатки народной поддержки. Речь идет о настоящем рейтинге среди людей, чье личное благосостояние не зависит напрямую от действующего режима.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

В сложившихся обстоятельствах Батька вынужден вернуться к вопросу о конституционной реформе, поскольку именно это является одним из основных условий российской стороны для дальнейшего политического сотрудничества. Недавно Лукашенко объявил о старте работы "конституционной комиссии".

Политолог Лев Марголин объяснил, что на самом деле стоит за данным шагом белорусской элиты. Эксперт сообщил, что Лукашенко вынужден двигаться в направлении реформ из-за давления Москвы.

Политолог допустил возможность того, что референдум состоится в конце 2021-го или начале 2022-го года. Ключевой момент при этом состоит в том, что никаких реальных изменений в конституцию Лукашенко вносить не планирует, добавил Марголин.

Специалист отметил, что возможность фальсификации референдума выглядит абсурдной, если учитывать масштабы мероприятия. Для внесения изменений в конституцию на референдуме за них должно проголосовать большинство от имеющих право голоса, а это порядка трех миллионов человек.

Также Марголин сообщил, какими последствиями для Лукашенко может обернуться провал референдума. "Общественный взрыв. Это будет тем триггером, который сейчас все ожидают", — резюмировал он.

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Фото: president.gov.by
Автор: 16 марта 2021, 21:43 Источник: Белорусский партизан ✓ Надежный источник
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