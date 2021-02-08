Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
Сраженная горем мать рассказала о последних словах покончившего с собой Шаляпина
Артисты рыдают: душераздирающие подробности последних дней жизни Шевчука
Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
партнеры
Понедельник
8 февраля
Лента новостей
21:58
В Санкт-Петербурге во время попойки мужчина положил гранату в руку своему брату
21:46
В Евросоюзе не ведется работа по четвертой фазе санкций против Лукашенко – эксперт Халезин
21:01
В Москве мошенники создали сеть по продаже липовых документов для нелегальных мигрантов
20:44
Партия "Новые люди" объявила о сборе лучших инициатив по всей России
20:35
Не Россия: Познер назвал свое идеальное место для жизни
20:01
Осужденный Ефремов обжаловал свой приговор
19:43
Полиция отказалась возбуждать дело из-за алкоголика Алибасова
19:40
Известного футболиста госпитализировали после удара током и падения с высоты
19:39
Наказал? Сафронов лишил 250-килограммового сына наследства за отказ худеть
18:55
Советник Тихановской раскрыл план по свержению Лукашенко: Нет смысла бить повсюду
18:53
Под Петербургом при пожаре погиб пенсионер
18:52
"Разъелась!": располневшая Ротару шокировала народ
18:40
Ефремова перевезли в Москву на слушания по новому делу
18:10
Звезду сериала "Солдаты" жестоко наказали после странного ночного эпизода с незнакомцем
18:09
Яну Кошкину заметили в рубашке Гарика Мартиросяна: Ему со мной не скучно!
18:07
В Москве популярный блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона
18:06
Сын переболевшего ковидом Пригожина оказался на грани жизни и смерти
17:41
Получившая кровавые раны Темникова находится в смертельной опасности
17:38
В Крыму ответили на отказ Зеленского от российской вакцины: Пытается оправдать свое бездействие
17:37
Упитанная девушка в очках: актрису Юлию Снигирь с трудом узнали
17:37
Страшно смотреть: переломанная Кудрявцева вышла на каток после тяжелой травмы
17:15
"Где деньги, Зин?": Путин удивился низким заплатам молодых ученых из Новосибирска
17:02
Ни о чем не жалею: голая Дана Борисова на видео удовлетворила себя
17:00
Озчивит из "Основания: Осман" оставил семью и улетел в Чечню
16:35
"Не в себе": появились данные о состоянии опухшей Булановой
16:29
Через месяц после похорон: в Сеть попало фото беременной вдовы Грачевского
16:28
Жителя Тверской области подозревают в убийстве падчерицы
16:27
Нонна Терентьева: как сложилась судьба русской Мерилин Монро
16:21
Шепелев подверг сына Фриске смертельной опасности
16:14
Актер сериала "Счастливы вместе" высказался о перезапуске проекта
16:10
"Свести концы с концами": страшная нищета вынудила мать Аниты Цой распродавать вещи
15:46
Журналист Почобут: Перед Лукашенко встала дилемма после встречи Тихановской с послом США
15:41
"Я не возьму ее на главную роль": Кончаловский откровенно о работе с Высоцкой
15:37
"Каждый раз плачет": Федосеева-Шукшина своими выходками довела Алибасова
15:31
Ждут в аду: затравленная Чехова разразилась гневной речью
15:25
Странному исчезновению Сергея Бурунова дали объяснение
15:25
В Японии подводная лодка столкнулась с коммерческим судном
15:08
"Запретила с ним общаться!": вдову Караченцова разлучили с любимым наследником
14:50
Что мешает Манукяну строить отношения с девушками: бывшая раскрыла правду
14:47
Счастливая дочь Валерии появилась с малышом на руках
14:43
Потерявший память Алибасов не может найти туалет
14:41
"По-человечески отреагировала": Пугачева выделила круглую сумму на памятник для Шаинского
14:30
Слег с инфарктом: как Абдулов и Васильева довели режиссера фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
14:28
Лазарев пошел вразнос из-за участия в шоу "Танцы со звездами"
14:19
Песков рассказал о высылке трех дипломатов Евросоюза
14:18
В Кремле высказались о тормозящих рост пенсий факторах: Это очевидно
13:56
"Прожила долгую и сложную жизнь": дочь Алферовой выступила с заявлением после смерти знаменитости
13:55
"А кто оператор?": любовницу Ефремова заметили с голыми ляжками на пляже Мальдив
13:35
В Балашихе от огня умерли двое человек
13:30
"Будет триумфальным": появилась информация о возвращении убийцы Ефремова
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вскрылись подробности любовного треугольника Василия Ланового
Белорусский дипломат призвал чиновников к протесту против Лукашенко: Спрятаться уже не выйдет
Лукашенко заподозрили в подготовке преемника: Лепит из него свою копию
Неожиданно всплыли фото полуголой пенсионерки Пугачевой
"Сил нет": умирает Божена Рынска
Как проститутка: бесстыжий Панин в женском белье устроил групповуху
Политика
В Евросоюзе не ведется работа по четвертой фазе санкций против Лукашенко – эксперт Халезин

В Евросоюзе не ведется работа по четвертой фазе санкций против Лукашенко – эксперт Халезин

Александр Лукашенко. Фото:Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Последнее время ряд высокопоставленных чиновников ЕС то и дело говорят о поддержке белорусского народа в борьбе с диктатурой Александра Лукашенко. Директор Белорусского свободного театра Николай Халезин заявил, что эти слова расходятся с действительностью.
прочитано 1143 раза

Протестная активность в Белоруссии постепенно сходит на нет. Наиболее активные деятели оппозиционного крыла сообщили, что попытаются вернуть людей на улицы в период проведения Всебелорусского народного собрания в Минске.

ПО ТЕМЕ

Советник Тихановской раскрыл план по свержению Лукашенко: Нет смысла бить повсюду

Журналист Почобут: Перед Лукашенко встала дилемма после встречи Тихановской с послом США

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

На фоне этих событий со стороны Европейской номенклатуры звучат слова о солидарности с гражданским обществом Белоруссии. Директор Белорусского свободного театра Николай Халезин сообщил в своем телеграм-канале, что западные лозунги расходятся с реальным положением вещей.

Эксперт сослался на свои источники, по информации которых внутри европейских структур работа по четвертой фазе санкций против Александра Лукашенко не ведется. Кроме того, не существует даже соответствующего меморандума.

Халезин поставил под сомнение заявления о том, что ЕС солидаризируется с белорусским народом. Он предположил, что антилукашенковская риторика используется для красного словца. Эксперт также сообщил, что в скором времени данные, которые оказались в его распоряжении, появятся в публичном поле.

Стоит отметить, что в данный момент внимание общественности приковано к грядущему Всебелорусскому народному собранию. Представители оппозиции призывают игнорировать данное мероприятие, поскольку к участию в нем не допустили по-настоящему независимых деятелей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 8 февраля 2021, 21:46 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Ясно и понятно чьи уши торчат за любителями раскачать режим в стране!
1

Популярные темы форума

Политика

Публицист Федута: Лукашенко стал заложником силовиков
Жириновский раскритиковал западных лидеров: Все измельчало
Пушков: В США происходит тоталитарная революция
Белорусский дипломат призвал чиновников к протесту против Лукашенко: Спрятаться уже не выйдет

Шоу-бизнес

"Свести концы с концами": страшная нищета вынудила мать Аниты Цой распродавать вещи
"Я не возьму ее на главную роль": Кончаловский откровенно о работе с Высоцкой
"Каждый раз плачет": Федосеева-Шукшина своими выходками довела Алибасова
Ждут в аду: затравленная Чехова разразилась гневной речью

Проишествия

Торопился на концерт: известный певец попал в ДТП со смертельным исходом
Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии

Lifestyle

Слег с инфарктом: как Абдулов и Васильева довели режиссера фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
Неудачные браки, карьера в США и борьба с раком: непростая судьба актрисы Виктории Федоровой
Одиночество, забвение и смерть в день юбилея: как сложилась жизнь звезды фильма "Летят журавли" Татьяны Самойловой
Как фильм "Офицеры" помирил враждующих Ланового и Юматова: интересные факты о легендарной картине
Шоу-бизнес

Счастливая дочь Валерии появилась с малышом на руках

Девушка поделилась радостью с поклонниками
Шоу-бизнес

"Слюнтяй, вонючка": Пригожин вылил ушат помоев на Шнурова

Продюсер не постеснялся в выражениях
Шоу-бизнес

Никас Сафронов заговорил о собственных похоронах

Художник показал семейный склеп
Шоу-бизнес

"По-человечески отреагировала": Пугачева выделила круглую сумму на памятник для Шаинского

Пока могилу венчает только табличка

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Медведева не сможет работать из-за последствий страшного недуга
Блат или давление тренеров? Почему Белый лебедь Плющенко борется с депрессиями
Медведева и Загитова сошлись после слухов о вражде
Малафеев упек вляпавшуюся в историю со сбытом наркотиков дочь в клинику

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+