Михаил Саакашвили родился 21 декабря 1967 года в Тбилиси. В 1984 году окончил школу с золотой медалью. В 1992-м с отличием окончил факультет международного права института международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко. Затем возвратился в Грузию, где работал юристом-консультантом в Государственном комитете по защите прав человека.
Учился в США, в Университете Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, стажировался в Академии европейского права во Флоренции и в Академии международного права в Гааге.
В 1995 году Саакашвили начал политическую карьеру на родине: был избран депутатом парламента от партии "Союз граждан Грузии", поддерживавшей в то время президента Эдуарда Шеварднадзе. В 2002-м занимал пост председателя законодательного собрания Тбилиси.
В январе 2004 года после "революции роз" Саакашвили стал президентом Грузии, на выборах за него проголосовали 96% избирателей. За время его правления российско-грузинские отношения достигли самой низкой отметки за всю историю Грузии. В 2008 году после провокации в Южной Осетии и военной операции России по принуждению к миру Грузия потеряла эту республику.
В октябре 2013 года, не дожидаясь окончания второго президентского срока, Саакашвили улетел в Брюссель, где работал преподавателем в Школе права и дипломатии имени Флетчера. В 2014-м против него на родине было возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года и в растрате бюджетных средств.
В 2015 году Саакашвили начал политическую карьеру на Украине: он был назначен советником президента Петра Порошенко и председателем Совещательного международного совета реформ. В том же году Саакашвили занял пост главы Одесской областной администрации и получил украинское гражданство. Проработал на этой должности до 7 ноября 2016 года.
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