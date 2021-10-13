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Михаил Николозович Саакашвили

политик
Михаил Николозович Саакашвили
  • Дата рождения: 21 декабря 1967
  • Место рождения: город Тбилиси, Грузинская ССР, СССР
  • Знак зодиака: Стрелец
  • Жена/Муж: Сандра Рулофс
  • Дети: Эдуард, Николоз

Михаил Саакашвили родился 21 декабря 1967 года в Тбилиси. В 1984 году окончил школу с золотой медалью. В 1992-м с отличием окончил факультет международного права института международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко. Затем возвратился в Грузию, где работал юристом-консультантом в Государственном комитете по защите прав человека.

Учился в США, в Университете Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, стажировался в Академии европейского права во Флоренции и в Академии международного права в Гааге.

В 1995 году Саакашвили начал политическую карьеру на родине: был избран депутатом парламента от партии "Союз граждан Грузии", поддерживавшей в то время президента Эдуарда Шеварднадзе. В 2002-м занимал пост председателя законодательного собрания Тбилиси.

В январе 2004 года после "революции роз" Саакашвили стал президентом Грузии, на выборах за него проголосовали 96% избирателей. За время его правления российско-грузинские отношения достигли самой низкой отметки за всю историю Грузии. В 2008 году после провокации в Южной Осетии и военной операции России по принуждению к миру Грузия потеряла эту республику.

В октябре 2013 года, не дожидаясь окончания второго президентского срока, Саакашвили улетел в Брюссель, где работал преподавателем в Школе права и дипломатии имени Флетчера. В 2014-м против него на родине было возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года и в растрате бюджетных средств.

В 2015 году Саакашвили начал политическую карьеру на Украине: он был назначен советником президента Петра Порошенко и председателем Совещательного международного совета реформ. В том же году Саакашвили занял пост главы Одесской областной администрации и получил украинское гражданство. Проработал на этой должности до 7 ноября 2016 года.

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Находящемуся в тюрьме Саакашвили стало хуже: Собран консилиум
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В МИДе сообщили о способе возвращения Саакашвили на Украину
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Зеленский не выполнил главное поручение Запада – экс-депутат Рады

Зеленский не выполнил главное поручение Запада – экс-депутат Рады
По мнению эксперта, США предадут Украину, как и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" экс-депутат Государственной Думы, тележурналист Михаил Маркелов заявил, что на Западе не комментируют задержание гражданина Украины Михаила Саакашвили, поскольку сейчас там не до этого.

Адвокат сообщил об отказе Саакашвили от экстрадиции на Украину

Адвокат сообщил об отказе Саакашвили от экстрадиции на Украину
Адвокаты встретились с Михаилом Саакашвили в Руставской тюрьме в понедельник, 4 октября. По словам юриста Гиоргия Чивашвили, Михаил Саакашвили продолжает голодовку.

Грузия – Украина – Грузия: чем известен беглый политик Саакашвили

Грузия – Украина – Грузия: чем известен беглый политик Саакашвили
Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину, чем удивил общественность, ведь в стране против него открыты уголовные дела. Сейчас бывший грузинский лидер находится в Руставской колонии. Ему грозит не менее девяти лет лишения свободы. Чем занимался политик на свободе, вспомнили "Дни.ру". Перед тем, как начать политическую карьеру, Михаил Саакашвили в возрасте 25 лет окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко.

Политолог Шарашенидзе об обманутом сторонниками Саакашвили: Он все не до конца понимает

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