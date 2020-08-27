Саакашвили заявил о желании вернуться в Грузию

Одиозный грузинский и украинский политик Михаил Саакашвили заявил о желании вернуться на родину – в Грузию. Он был президентом страны с 2004 по 2013 годы.
После этого политик долгое время работал на Украине, которую назвал "вторым домом". Саакашвили заявил, что за время работы в Незалежной получил богатый опыт, который позволит ему принести пользу своей родине, не допуская ошибок. Он отметил, что всегда хотел лучшего для своего народа, сообщает РИА ФАН.
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