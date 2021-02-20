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Политика
Лукашенко: Буду делать все, чтобы белорусы отличались от русских

Лукашенко: Буду делать все, чтобы белорусы отличались от русских

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Лукашенко принялся реализовывать концепцию отделения плохого национализма от хорошего. Так считает российский политолог Дмитрий Евстафьев.
прочитано 1780 раз

Накануне Александр Лукашенко встретился с актерами национального академического театра имени Янки Купалы. Во время визита президент Белоруссии заявил, что намерен продвигать хороший национализм, несмотря на критику и упреки со стороны России. "Я буду делать все, что надо нашим белорусам, то, что нас будет отличать. От русских тоже", – отметил Батька.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Такие заявления натолкнули политолога Дмитрия Евстафьева на рассуждения о многовекторности Александра Григорьевича. Он считает Лукашенко историческим человеком, который успешно продвигает и реализовывает свою концепцию. Однажды президент сделает что-то весьма впечатляющее, уверен эксперт.

По мнению Евстафьева, многовекторность Лукашенко проявляется в его лозунгах. Когда Александр Григорьевич пришел в политику, он говорил одно. Став президентом, Батька начал говорить другое, а его срок правления сопровождается отличными от предыдущих заявлениями. При этом все лозунги соответствовали ветру времени, считает политолог.

Однако народу нужно быть всегда внимательными, поскольку искания нового идеологического обоснования долгому президентскому сроку Александра Лукашенко в любой момент могут привести к тяжелым последствиями для белорусов, предупредил Евстафьев.

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Автор: 20 февраля 2021, 09:44 Источник: YouTube-канал 'RuBaltic•Ru' ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Иван
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Разводит Россию, как лохушку
гость
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Народ сделал свой выбор. Это не Лукашенко. У него одна концепция - доить Россию и душить белорусов.
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