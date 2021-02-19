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Политика
Политолог Болкунец: Режим Лукашенко начал необратимое движение к самоуничтожению

Политолог Болкунец: Режим Лукашенко начал необратимое движение к самоуничтожению

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многие эксперты уверены, что вслед за политическим в Белоруссии наступит и экономический кризис. И действующая власть его не переживёт.
прочитано 3511 раз

Выступая на полях шестого Всебелорусского народного собрания, президент Белоруссии Александр Лукашенко ясно дал понять, что власть намерена только усиливать репрессии в отношении несогласных. Лукашенко даже откровенно назвал себя "авторитарным руководителем", готовым пресекать любые попытки бизнеса работать не во благо государства.

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Батька также выразил уверенность, что массовые протесты по всей стране были ничем иным, как попыткой атаки "врагов извне". И заверил, что власть намерена не допустить повторения ситуации в будущем.

После завершения ВНС в Белоруссии начались массовые обыски и аресты журналистов, выступающих против действующих власти и транслирующих "неугодную" режиму точку зрения. Политолог Дмитрий Болкунец объяснил это тем, что режим действительно считает журналистов главными виновниками падения доверия к власти, а также растущего недовольства населения и протестов.

Однако на самом деле сотрудники СМИ лишь освещают текущие проблемы страны, такие как нищета, скудоумие чиновников, беззаконие и многое другое. Поэтому Болкунец считает, что пытаясь провести "зачистку" медиапространства, Александр Лукашенко ничего не добьётся.

Политолог уверен, что в конце концов это приведёт к необратимому процессу самоуничтожения действующего режима. Поскольку вскоре под удар начнут попадать даже самые преданные пропагандисты Батьки, если их заподозрят хотя бы в намерении критиковать власть или если они преподнесут информацию не с той интонацией.

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Автор: 19 февраля 2021, 21:01 Источник: Udf.by ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость619980
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Гость629996
Почему гражданин Союзного государства ведёт на территории России в открытую свою подрывную деятельность против государства, а наша власть спокойно смотрит на это?! Почему его не штрафуют, почему не садят в СИЗО, и ещё куча всяких почему?!Самое главное почему не депортируют на свою Родину, хотя у этих тварей Родины нет!
Может потому,что он говорит правду? Реально в стране хорошо живут только прикорытники,а простой народ выживает!
Гость629996
Пожаловаться Ответить
Почему гражданин Союзного государства ведёт на территории России в открытую свою подрывную деятельность против государства, а наша власть спокойно смотрит на это?! Почему его не штрафуют, почему не садят в СИЗО, и ещё куча всяких почему?!Самое главное почему не депортируют на свою Родину, хотя у этих тварей Родины нет!
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