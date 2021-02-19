Политолог Болкунец: Режим Лукашенко начал необратимое движение к самоуничтожению

Многие эксперты уверены, что вслед за политическим в Белоруссии наступит и экономический кризис. И действующая власть его не переживёт.

Выступая на полях шестого Всебелорусского народного собрания, президент Белоруссии Александр Лукашенко ясно дал понять, что власть намерена только усиливать репрессии в отношении несогласных. Лукашенко даже откровенно назвал себя "авторитарным руководителем", готовым пресекать любые попытки бизнеса работать не во благо государства.

Батька также выразил уверенность, что массовые протесты по всей стране были ничем иным, как попыткой атаки "врагов извне". И заверил, что власть намерена не допустить повторения ситуации в будущем.

После завершения ВНС в Белоруссии начались массовые обыски и аресты журналистов, выступающих против действующих власти и транслирующих "неугодную" режиму точку зрения. Политолог Дмитрий Болкунец объяснил это тем, что режим действительно считает журналистов главными виновниками падения доверия к власти, а также растущего недовольства населения и протестов.

Однако на самом деле сотрудники СМИ лишь освещают текущие проблемы страны, такие как нищета, скудоумие чиновников, беззаконие и многое другое. Поэтому Болкунец считает, что пытаясь провести "зачистку" медиапространства, Александр Лукашенко ничего не добьётся.

Политолог уверен, что в конце концов это приведёт к необратимому процессу самоуничтожения действующего режима. Поскольку вскоре под удар начнут попадать даже самые преданные пропагандисты Батьки, если их заподозрят хотя бы в намерении критиковать власть или если они преподнесут информацию не с той интонацией.