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Политика
Карбалевич об ужесточении закона об экстремизме в Белоруссии: Своеволие силовиков будет легализовано

Карбалевич об ужесточении закона об экстремизме в Белоруссии: Своеволие силовиков будет легализовано

Фото: Thibault Savary/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Власти Белоруссии продолжают закручивать гайки. В Сети распространился документ "Об изменении законов в вопросах противодействия экстремизму". Текст внимательно изучил политолог Валерий Карбалевич.
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По словам эксперта, главная новация законопроекта состоит в неограниченном применении понятия "экстремизм". Теперь любую критику власти, будь то главы республики Александра Лукашенко или мелких чиновников, будут расценивать как экстремистскую деятельность.

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Сюда также попадает нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Это значит, отметил Карбалевич, что каждый участник протестов становится потенциальным экстремистом. Пострадать могут и ЛГБТ-сообщества, так как экстремизмом будут считать любое действие против "уклада семейных отношений".

"Логика властей вполне понятна", – сказал политолог. Режим хочет выжить, и для этого пытается криминализировать общественно-политическую деятельность, которая не находится под контролем вертикали. Инакомыслие, публичное проявление недовольства властью будут серьезно караться.

Карбалевич добавил, что одна из задач руководства страны – запугать народ, заставить его бояться. Новый законопроект должен фактически развязать руки силовикам. Их своеволие будет легализовано. "Теперь они будут совершать репрессии якобы на законном основании", – цитирует эксперта Ex-press.by.

Напомним, в начале августа крупные города Белоруссии охватили протесты. В результате столкновений с силовиками пострадали десятки человек. Президент Александр Лукашенко позднее оправдал действия омоновцев, отметив, что они "защищали страну от блицкрига".

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Автор: 19 февраля 2021, 14:28 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость630382
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хитрозачёсаному зверству нет предела,миллионы человек страдают из-за одного самовыбранного
гость
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Беларусь на 6 месте в мире по количеству террористов. По спискам КГБ их в Беларуси 647 человек. В России с терактами на Северном Кавказе, их всего 13 человек. Кто-нибудь слышал про теракты в Беларуси? Взрывы, поджоги, захваты заложников? Теперь будут списки экстремистов. Не за горами газовые камеры, как при Гитлере и особлаги для политзаключенных, как при Сталине.
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