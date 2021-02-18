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Политика
Песков раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Лукашенко

Песков раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Лукашенко

Дмитрий Песков. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся вновь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, о чем будут беседовать лидеры двух стран.
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По словам представителя Кремля, Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече, которая состоится 22 февраля, обсудят отношения между Россией и Белоруссией. Дмитрий Песков отметил, что недавно в республике прошло всенародное собрание, поэтому наверняка лидерам двух стран есть что обсудить, пишет URA.RU.

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Как только стало известно о новой встрече президентов России и Белоруссии, появились сообщения о том, что Лукашенко будет просить очередной кредит у Путина. Александр Григорьевич практически сразу опроверг эту информацию. При этом он рассказал, что также намерен встретиться с председателем Совбеза России Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить "животрепещущие вопросы".

Напомним, последний раз Путин и Лукашенко беседовали тет-а-тет в Сочи 14 сентября. Тогда стало известно, что Россия предоставит Белоруссии кредит на полтора миллиарда долларов. Также российский лидер поддержал идею начать работу над новой Конституцией республики.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Владимир Путин похвалил Государственную думу за высокий темп работы. Президент отметил профессионализм депутатского корпуса. По словам главы государства, нижняя палата Федерального собрания нарастила темпы работы в период пандемии.

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Автор: 18 февраля 2021, 14:40 Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
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