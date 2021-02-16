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Политика
Лукашенко занимается вымогательством и шантажом России – политолог Безпалько

Лукашенко занимается вымогательством и шантажом России – политолог Безпалько

Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политолог Богдан Безпалько не исключил выделения Россией Белоруссии очередной финансовой помощи. Президент Александр Лукашенко пытается шантажировать Москву и уклоняется от выполнения договоренностей, комментирует эксперт.
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На днях в СМИ сообщалось о планах белорусской стороны получить от России новый кредит – три миллиарда долларов. Полгода назад на встрече в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о займе в размере 1,5 миллиарда.

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Безпалько считает, что три миллиарда Москва Лукашенко не даст. Поведение белорусской стороны политолог назвал вымогательством.

Эксперт не исключил, что заявления из Минска о новом кредите связаны с вопросом переориентации белорусских грузопотоков с прибалтийских на российские порты. "Дескать, мы не будем подписывать договор о перевалке, пока вы нам не предоставите кредит", – пояснил аналитик.

Он напомнил, что Москва безуспешно пыталась договориться с Минском о переориентации на российские порты. Но даже если Кремль добьется своего, то это не решит вопросы интеграции, указал Безпалько.

"Где подписанные "дорожные карты"? Где реализация Союзного государства? Ничего этого нет и не предвидится", – сказал эксперт в интервью порталу "Украина.ру".

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Presswww.globallookpress.com

На встрече с Владимиром Путиным в Сочи 16 сентября Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова переориентировать грузопотоки на российские порты. Но Москва должна предоставить Минску такие же условия, как страны Прибалтики, считает глава государства.

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Автор: 16 февраля 2021, 22:01 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник
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