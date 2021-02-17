Путин о закрытии телеканалов на Украине: Прихлопнули одним росчерком пера

В начале февраля на Украине запретили вещание сразу трех оппозиционных телеканалов. Такой указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Действие лидера Незалежной уже раскритиковали многие политики, обвинив в расправе над неугодными властям СМИ.

Владимир Путин прокомментировал закрытие трех украинских телеканалов на встрече с руководителями фракций Государственной думы. Президент отметил, что таким образом проявились двойные стандарты, причем настолько ярко, что теперь очевидно, как оппоненты будут поступать с Россией.

Глава государства отметил: на Украине три ведущих телеканала "прихлопнули одним росчерком пера", однако некоторые одобрительно похлопывают по плечу того, кем это решение было принято. Путин считает, что Владимир Зеленский и его команда идут на многое для достижения геополитический целей.

Тем временем в Верховной раде начался сбор подписей в поддержку импичмента действующего президента Украины. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" инициировала этот процесс после того, как закрылись телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Напомним, ранее Владимир Путин высказался насчет вооруженного конфликта в Донбассе, который продолжается восьмой год. Президент заявил, что Россия не бросит эту территорию, несмотря ни на что. При этом глава государства отметил: прежде чем принимать какое-либо решение, необходимо подумать о последствиях.