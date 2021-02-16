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В Раде начали собирать подписи за импичмент Зеленского: Исторический момент

В Раде начали собирать подписи за импичмент Зеленского: Исторический момент

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Скандал вокруг президента Украины Владимира Зеленского набирает обороты. Среди депутатов Верховной рады начали сбор подписей в поддержку его импичмента.
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О начале кампании против действующего президента сообщил на своей странице в "Фейсбук" депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива. Случившееся он назвал историческим моментом.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Партия решила инициировать импичмент Зеленскому после блокировки трех популярных телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. В начале февраля этого года глава страны ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о лишении их лицензий.

В ответ члены фракции обвинили президента в нарушении демократических норм и попытке установить диктатуру в стране. По их словам, Зеленский решил закрыть телеканалы из-за того, что те критиковали его деятельность, в частности, повышение тарифов на газ и насильственную украинизацию населения.

Пресс-секретарь главы страны Юлия Мендель пояснила, что решение о закрытии оппозиционных каналов было коллегиальным и получило положительный отклик в обществе. Она назвала импичмент Владимиру Зеленскому "пропагандистской инициативой" и попыткой расколоть народ.

Ранее политолог Денис Денисов проанализировал рейтинги украинского лидера. Он обратил внимание, что число поддерживающих Владимира Зеленского граждан в последнее время упало. Несмотря на это он продолжает оставаться самым популярным политиком в стране.

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Автор: 16 февраля 2021, 16:26 Источник: Facebook ✓ Надежный источник
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Яркие будни президента Зеленского

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