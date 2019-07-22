Выборы на Украине: партия Зеленского оставила соперников с носом

Партия президента Украины Владимира Зеленского набрала на утро 22 июля 42,44% после обработки 50% электронных бюллетеней. Об этом говорят данные Центральной избирательной комиссии. По предварительной информации, в Верховную раду также проходят еще четыре партии.
"Оппозиционная платформа – За жизнь" набирает 12,87% голосов, "Европейская солидарность" – 8,65%, за ней идет "Батькивщина" с 8,02% и "Голос", набравшая 6,39%. Остальные же украинские партии остались с носом, не преодолев 5%-ный проходной барьер.
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