Пугачева притащила мужа к покойнику Толпа мужиков побила Волочкову Чего достигла Ани Лорак к 40 годам Метаморфозы Меладзе Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Понедельник 22 июля
Лента новостей
11:51
Нервный Порошенко закатил истерику после провала на выборах
11:51
У Марии Кожевниковой появился четвертый сын
11:51
Сын Кейт Миддлтон растопил сердца беззубой улыбкой
11:48
Жуткий пожар в Истре унес жизни двух человек
11:42
"Горячо": русская Кардашьян ошеломила пышными формами
11:23
Выборы на Украине: партия Зеленского оставила соперников с носом
11:18
В семье Пугачевой разгорается скандал из-за тайного усыновления
11:14
Опрокинулась байдарка: в Удмуртии утонула женщина
11:13
Найден способствующий крепкому сну метод
11:08
Брошенка Шейк переключилась на девушек
10:54
Гендиректор МАГАТЭ скончался в возрасте 72 лет
10:51
"Не будет страны": сделано заявление о ликвидации Украины
10:40
Определены самые угоняемые машины в России
10:32
Metallica спела "Группу крови" на русском языке (видео)
10:23
"Готов!": Топалов решился на крайние меры
10:04
Cюткин рассказал о судьбе детей от разных жен
09:58
Ольга Бузова объявила о свадьбе
09:45
Женщина собралась замуж за канделябр
09:40
Появилась информация о пластических операциях Пелагеи
09:29
"Просто уничтожим": Зеленскому предсказали могилу после выборов
09:18
В России ужесточат правила провоза багажа
09:01
"Люблю": изменившаяся Гузеева обнародовала фото с известным актером
09:00
Гороскоп на неделю
08:58
Тяжелобольная Темникова пошла на жертвы
08:56
Кокорин раскрыл подробности жизни в колонии
08:24
"Особые связи": ушедший к Собчак Богомолов не порвал с женой
08:10
Собчак призналась в любви к чужому мужчине
08:03
Известный артист умер прямо на сцене
06:30
Зеленский прилюдно поставил на колени неудачника Порошенко
05:47
Украинская модель вызвала фурор своей переделанной фигурой
02:17
Внезапное приглашение выбило Меган Маркл из колеи
23:16
"Лишить материнства!": на Рудковскую напали после известия о госпитализации сына
20:14
Всплыло шокирующее видео с устроившими мордобой российскими звездами
19:32
70-летняя Пугачева в мини-шортах похвасталась роскошными ногами
17:39
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 июля 2019 года
16:54
Под Москвой мужчина открыл стрельбу по соседям после ссоры
16:08
"Это не мой президент": лжец Зеленский довел украинцев до белого каления
15:13
ВИЧ-инфекция вынудила Корчевникова пойти на жертвы
14:48
Роскошные бедра Лободы привлекли внимание женатого Галкина
14:22
"Регулярный секс – секрет звучания голоса": интимные признания Бусулиса
14:05
В Москве у безработного мужчины отняли рюкзак с 5 миллионами
13:34
"Аристократка с хорошим воспитанием": дочь Алсу покорила сердца россиян
12:49
"Не дождетесь!": Муцениеце отказалась поздравлять мужа с годовщиной
12:01
От одной жены к другой: "грязное белье" Задорнова выставили напоказ
11:47
"Чего стесняться?": Волочкова объяснила желание оголяться на публике
11:10
Пугачеву и Галкина побили за возмутительное поведение
10:50
На Украине проходят выборы в Верховную Раду
10:10
ЧП на тренировке: сына Рудковской увезли на скорой
08:39
Кабаеву засняли рыдающей у порога роддома
07:30
Отставка Лукашенко: срочное заявление о ситуации в Минске
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Королева моды!": одноногая модель покорила соцсети
Украинская модель вызвала фурор своей переделанной фигурой
Известный британский музыкант вышел на сцену в футболке с российским гербом
Закрытый показ фильма "РОБОТ 2.0" со звездами: "Дни.ру" раздают билеты
"Болезнь никого не щадит!": резко изменившийся Моисеев ужаснул народ
"Гага нервно курит в сторонке": оголившаяся Шейк вызвала восхищение
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Июль 22, 2019
просмотры: 123

Выборы на Украине: партия Зеленского оставила соперников с носом

567

Партия президента Украины Владимира Зеленского набрала на утро 22 июля 42,44% после обработки 50% электронных бюллетеней. Об этом говорят данные Центральной избирательной комиссии. По предварительной информации, в Верховную раду также проходят еще четыре партии.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" набирает 12,87% голосов, "Европейская солидарность" – 8,65%, за ней идет "Батькивщина" с 8,02% и "Голос", набравшая 6,39%. Остальные же украинские партии остались с носом, не преодолев 5%-ный проходной барьер.

поделиться

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума
567

"Королева моды!": одноногая модель покорила соцсети

Поклонники восхищаются красотой и характером девушки

567

Постаревшая Варум пришла к эффектному Агутину

Артистка предпочла держаться в тени

567

Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме

Лидеру Белоруссии пришлось объяснять свои заигрывания с украинским президентом

567

Наталья Рудова появилась без юбки на детском фильме

Артистка предстала в неожиданном виде

567

Украинская поп-звезда Тина Кароль ошарашила соблазнительным кадром

Певица не стесняется показывать свои достоинства

567
567

Настоящая трагедия: электросамокат унес жизнь звезды

Первое в истории происшествие такого рода

567
567

Буланова в прозрачном платье блеснула перед Лукашенко

Артистка выступила на "Славянском базаре в Витебске"

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Тяжелобольная Темникова пошла на жертвы

Звезда приняла важное решение ради поклонников
Шоу-бизнес

"Готов!": Топалов решился на крайние меры

Исполнитель остроумно ответил спамерам в соцсети

Политика

"Это не мой президент": лжец Зеленский довел украинцев до белого каления
Отставка Лукашенко: срочное заявление о ситуации в Минске
Зеленский решил добить неудачника Порошенко
Путин восхитил народ после встречи с мальчиком из Тулуна

Шоу-бизнес

У Марии Кожевниковой появился четвертый сын
"Горячо": русская Кардашьян ошеломила пышными формами
В семье Пугачевой разгорается скандал из-за тайного усыновления
Сын Кейт Миддлтон растопил сердца беззубой улыбкой

Проишествия

Любовник в подробностях рассказал о зверском убийстве молодой стюардессы в Москве
Шокирующие подробности жестокого убийства стюардессы в Москве
Эвакуация и взрывы: жители Подмосковья переполошились из-за страшного пожара в Мытищах
Упавший обломок скалы унес жизни 8 туристов (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Политика

Отставка Лукашенко: срочное заявление о ситуации в Минске

Дворцовый переворот в братской республике?
Шоу-бизнес

Появилась информация о пластических операциях Пелагеи

Представитель артистки сделал официальное заявление
Шоу-бизнес

Собчак призналась в любви к чужому мужчине

Телеведущая разоткровенничалась в Instagram
Политика

Зеленский прилюдно поставил на колени неудачника Порошенко

Бывшему президенту нанесли сокрушительный удар

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Вскрылись сексуальные проблемы Леди Гаги и Брэдли Купера
Возраст и болезни: Меркель вынесли страшный вердикт

Фоторепортажи

Выборы на Украине: партия Зеленского оставила соперников с носом
Постаревшая Варум пришла к эффектному Агутину
"Королева моды!": одноногая модель покорила соцсети
Наталья Рудова появилась без юбки на детском фильме

Спорт

"Мое проклятие реально!": Туктамышева ошарашила громким заявлением об Олимпиаде
Назойливая Загитова замучила питомца ради лайков (видео)
Легендарный боксер высказался о шансах Макгрегора победить Нурмагомедова
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой

Регионы

На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru