Выборы на Украине: партия Зеленского оставила соперников с носом

Партия президента Украины Владимира Зеленского набрала на утро 22 июля 42,44% после обработки 50% электронных бюллетеней. Об этом говорят данные Центральной избирательной комиссии. По предварительной информации, в Верховную раду также проходят еще четыре партии.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" набирает 12,87% голосов, "Европейская солидарность" – 8,65%, за ней идет "Батькивщина" с 8,02% и "Голос", набравшая 6,39%. Остальные же украинские партии остались с носом, не преодолев 5%-ный проходной барьер.