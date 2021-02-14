"Несмотря ни на что": Путин не собирается бросать Донбасс

Владимир Путин заявил, что Россия не бросит Донбасс. "Несмотря ни на что", – уточнил президент страны. Также российский лидер отметил: прежде чем принимать какое-либо решение, необходимо подумать о последствиях.
Путин признался, что перед его глазами стоят люди, получившие в Донбассе травмы и увечья. "Особенно дети", – подчеркнул глава государства. Кроме этого, Владимир Владимирович назвал представителей СМИ четвертной властью, на которой, по его мнению, лежит большая ответственность за Россию.
Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе продолжается восьмой год. В 2015-ом был подписан документ – Второе минское соглашение. Его цель – урегулировать вооруженный конфликт на востоке Украины. Несмотря на взятые на себя обязательства, власти этой страны до сих пор не выполнили ни один из пунктов соглашения.
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