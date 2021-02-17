Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Среда
17 февраля
Лента новостей
14:06
Собчак поглумилась над угодившей в скандал Канделаки
14:00
Вицин и Мордюкова возненавидели все на свете на съемках "Женитьбы Бальзаминова"
13:59
Королева Елизавета II нанесла Меган Маркл сокрушительный удар
13:50
В Благовещенске трое детей потеряли сознание из-за распыления газового баллончика
13:43
"Смотри в гроб не блевани": кадры похорон с участием Вдовиченкова довели до истерики
13:40
Житель Карелии устроил погоню со стрельбой под Петербургом
13:38
Путин оценил возможность расширения использования маткапитала
13:32
Сын известного актера погиб под колесами электрички
13:19
Сын о состоянии госпитализированного Боярского: Врачи разводят руками
13:17
"Обида и разочарование": Семенович разрыдалась из-за несправедливости
13:16
Путин о закрытии телеканалов на Украине: Прихлопнули одним росчерком пера
12:48
Истощенная Варнава не смогла встать с кровати: Простите все, кого подвела
12:43
Ахеджакова пошла войной на бывшего мужа из-за квартиры в Москве
12:40
Путин высказался о введении продовольственных карточек в России
12:26
Звезды "Игры престолов" скрыли появление первенца
12:25
"Хуже Волочковой": Глюкоза выставила пятую точку на всеобщее обозрение
12:02
В Подмосковье на трассе М-2 столкнулись 9 машин
11:50
Михалкова и Бузову рядом не похоронят: Сафронов об отдельном кладбище для знаменитостей
11:46
Житель Кубани ограбил 101-летнего ветерана
11:45
Изможденный вид онкобольной: Старшенбаум с капельницей вызвала оторопь
11:20
"Няня для детей": погрязший в долгах Прилучный унизил Карпович
11:19
"Аномалия и изгой": Цымбалюк-Романовская после встречи с Бузовой возмущена потоком хамства и агрессии
11:09
"Шарахнуло в одну секунду: Миронова с сыном и няней внезапно слегли
11:09
Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил почти 13 тысяч
11:02
Бузовой дали звонкую пощечину после грандиозного провала: Кровь из ушей
11:01
На МКАД произошла авария с участием двух грузовиков
10:39
"Стыдится дочери": Широкова раскрыла скандальную подноготную конфликта Людмилы и Марии Максаковых
10:31
"Душат, насилуют, убивают": жизни Понаровской угрожает опасность из-за приемной дочери
10:24
Тихановская об обысках у белорусских журналистов и правозащитников: Это настоящий государственный кризис
10:19
Россияне могут остаться без пенсий к 2030 году – экономист
10:02
Десятки тысяч за вынос мусора: Пригожин тратит баснословные суммы на ЖКХ
09:33
"Сильно усохлась": народ в панике из-за худобы Степаненко после слухов об операции
09:32
"С подружкой Юлечкой": Алену Кравец похоронят возле Началовой
09:15
"Страшненькая": народ ахнул при виде изменившейся до неузнаваемости МакSим
08:37
"Я ничего не вижу": разъяренная Водонаева бьет тревогу
08:35
Политолог Карбалевич: на Всебеларусском народном собрании обсуждалась главная проблема Лукашенко – как удержать власть
08:20
В России могут подорожать куриные яйца и мясо птицы
05:52
"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож
04:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 февраля 2021 года
02:02
Красавчику Степанову из "Обитаемого острова" пообещали изоляцию
23:59
Харламов запел о неразделенной любви после разрыва с Асмус
22:15
Как снимали культовый советский фильм "Приключения Электроника"
22:01
Лукашенко занимается вымогательством и шантажом России – политолог Безпалько
21:43
Понаровскую обвинили в похищении ребенка
20:57
"Мы собираемся пожениться": Макеева вцепилась в бросившего четверых детей мужика
20:54
Ученые спрогнозировали появление новых коронавирусов
20:35
Билла Гейтса расстроил отказ людей от вакцинации
20:11
Вид истощенной Заворотнюк вызвал оторопь: Не узнала сразу
20:03
Еле стоит на ногах: Овечкина с разъезжающимися коньками сняли на видео
19:51
Участникам "Дома-2" дали пинка
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мы собираемся пожениться": Макеева вцепилась в бросившего четверых детей мужика
Трясущий причиндалами Тарзан встал на защиту 75-летней полуголой тещи в мини-юбке
Проскурякова оправдалась после грязного скандала: Это ненормально и незаконно
Стало известно о новых проблемах у онкобольной Заворотнюк
"Держись, Людок": Мария Максакова довела мать до состояния душевного ада
"Стал пунцового цвета с опухшим лицом": сын Тодоренко и Топалова срочно госпитализирован
Общество
Путин высказался о введении продовольственных карточек в России

Путин высказался о введении продовольственных карточек в России

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Президент России в среду встретился с руководителями фракций Госдумы. В ходе заседания Владимир Путин оценил идею введения продовольственных сертификатов.
прочитано 2920 раз

Российский лидер сообщил, что уже поручил правительству поговорить на эту тему. По его словам, такая мера поддержки имеет свои плюсы, но не исключает проблемные вопросы. "Подумать над этим можно", – подчеркнул Владимир Путин.

ПО ТЕМЕ

Путин отметил вклад медицинских студотрядов в борьбу с коронавирусом

Сахар подешевел, хлеб подорожал: какие меры были приняты по сдерживаю цен на продукты в России

Глава страны добавил, что сегодня тема введения продовольственных карточек не так актуальна, как в разгар пандемии коронавируса, передает РИА Новости. Тогда многие россияне остались без работы и средств к существованию.

Президент отметил, что в условиях COVID-19 уровень безработицы в стране вырос незначительно. Предварительные прогнозы были менее утешительными. Российский лидер подчеркнул, что сегодня важно выйти на докризисный уровень.

"В целом ситуация с безработицей исправляется", – сказал Путин на встрече с главами фракций.

В декабре прошлого года президент возмутился повышением цен на подсолнечное масло и сахар. Владимир Путин раскритиковал производителей за то, что они пытаются подтягивать стоимость этих продуктов к общемировым показателям.

В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что цены на эти продукты будут заморожены до конца первого квартала 2021 года. Сахар в магазинах подешевел до 46 рублей за килограмм, а масло – до 110 рублей за литр.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 17 февраля 2021, 12:40 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Василий
Пожаловаться Ответить
Они замки строят, а народу карточки вводят. Весело!!!
Василий
Пожаловаться Ответить
Доруководился! Скоро хлеб по талонам будет, в блокадном Ленинграде. Жуть!!!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Мужики бегут": Бывшая жена Агаларова похвасталась большими бутонами

Она не стоит на месте
Шоу-бизнес

Вскрылись шокирующие подробности о тайной внучке Ланового

Девушка копия артиста
Шоу-бизнес

Мертвых российских знаменитостей предложили уложить в одном месте с танцплощадкой

На могилы могут претендовать российские звезды
Спорт

Еле стоит на ногах: Овечкина с разъезжающимися коньками сняли на видео

Видео появилось в Сети

Гороскоп

"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож
Красавчику Степанову из "Обитаемого острова" пообещали изоляцию
Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+