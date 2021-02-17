Путин высказался о введении продовольственных карточек в России

Президент России в среду встретился с руководителями фракций Госдумы. В ходе заседания Владимир Путин оценил идею введения продовольственных сертификатов.

Российский лидер сообщил, что уже поручил правительству поговорить на эту тему. По его словам, такая мера поддержки имеет свои плюсы, но не исключает проблемные вопросы. "Подумать над этим можно", – подчеркнул Владимир Путин.

Глава страны добавил, что сегодня тема введения продовольственных карточек не так актуальна, как в разгар пандемии коронавируса, передает РИА Новости. Тогда многие россияне остались без работы и средств к существованию.

Президент отметил, что в условиях COVID-19 уровень безработицы в стране вырос незначительно. Предварительные прогнозы были менее утешительными. Российский лидер подчеркнул, что сегодня важно выйти на докризисный уровень.

"В целом ситуация с безработицей исправляется", – сказал Путин на встрече с главами фракций.



В декабре прошлого года президент возмутился повышением цен на подсолнечное масло и сахар. Владимир Путин раскритиковал производителей за то, что они пытаются подтягивать стоимость этих продуктов к общемировым показателям.

В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что цены на эти продукты будут заморожены до конца первого квартала 2021 года. Сахар в магазинах подешевел до 46 рублей за килограмм, а масло – до 110 рублей за литр.