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Политика
Политолог Карбалевич: на Всебеларусском народном собрании обсуждалась главная проблема Лукашенко – как удержать власть

Политолог Карбалевич: на Всебеларусском народном собрании обсуждалась главная проблема Лукашенко – как удержать власть

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусские власти никогда раньше так не рекламировали Всебелорусское народное собрание, как это было в 2021 году. Политолог Валерий Карбалевич объяснил, с чем связан этот феномен.
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Политическая обстановка в Белоруссии кардинально обострилась после августа 2020 года. Логично, что нынешнее VI Всебеларусское народное собрание из-за этого в значительной степени отличалось от предыдущих аналогичных форумов.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Политолог Валерий Карбалевич объяснил, откуда взялся повышенный интерес общественности к мероприятию. По мнению эксперта, у народа были определенные ожидания касательно того, что Александр Лукашенко обнародует на ВНС свои планы по реформам.

Свою роль сыграла и пропаганда, отметил Карбалевич. Рекламная кампания форума была развернута властями на полную катушку. Чего стоят одни лишь баннеры, которыми был увешан весь Минск.

При этом, по мнению политолога, организаторы прекрасно понимали, что поддержка ВНС со стороны гражданского общества крайне мала. Вероятно, это стало главной причиной, по которому власти не стали имитировать народное представительство на мероприятии.

Карбалевич считает, что главный и одновременно с этим абсурдный момент состоит в том, что на Всебелорусском народном собрании как раз не было белорусского народа. Эксперт заявил, что на форуме собрались чиновники разных мастей, чтобы обсудить главную проблему Александра Лукашенко – как удержать власть.

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Автор: 17 февраля 2021, 08:35 Источник: Свободные новости ✓ Надежный источник
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