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Журналист Шарапов о судьбе Белоруссии в случае ухода Лукашенко: Наступит период хаоса

Журналист Шарапов о судьбе Белоруссии в случае ухода Лукашенко: Наступит период хаоса

Александр Лукашенко. Фото: © 2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by
Журналист Вячеслав Шарапов рассказал, что ждет белорусов в случае ухода президента Александра Лукашенко. По его мнению, возлагать большие надежды на оппозицию не стоит.
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Эксперт отметил, что не испытывает никаких иллюзий насчет "демократизации" республики. По мнению журналиста, при уходе Александра Лукашенко из власти в Белоруссии может наступить период хаоса, начнется передел сфер влияния.

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Вероятность гражданской войны Шарапов исключил. Эксперт предположил, что большинство сторонников нынешней власти быстро переориентируется на нового лидера. "А дальше – как карта ляжет", – сказал журналист в беседе с "Украина.ру".

На прошлой неделе в Минске состоялось шестое Всебелорусское народное собрание (ВНС). В ходе выступления перед чиновниками Лукашенко сообщил, что проект новой Конституции будет готов к концу этого года и вынесен на всеобщее обсуждение в начале 2022 года.

Глава республики также рассказал, что покинет пост, когда в стране установятся мир и порядок. Александр Лукашенко пообещал не дать своих сторонников в обиду. Политик подчеркнул, что если к власти придут оппозиционные силы, то ни один волос с головы его соратников не упадет.

Напомним, что в конце прошлого года Белоруссию захлестнула волна протестов. Руководство страны обвинили в фальсификации президентских выборов. Позднее Александр Лукашенко оправдался перед гражданами: губернаторы могли "нарисовать ему" один-два процента, но повлиять на итоги это не могло.

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Автор: 16 февраля 2021, 13:38 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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