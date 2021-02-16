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Политика
Политолог Казакевич раскрыл главную цель Лукашенко

Политолог Казакевич раскрыл главную цель Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: © 2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко использовал размытые формулировки во время выступления на народном собрании. Политолог Андрей Казакевич уверен: у главы республики нет четкого плана действий.
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Эксперт отметил, что первоначальная цель Всебелорусского народного собрания (ВНС) была гораздо шире. Форум должен был стать народной площадкой для обсуждения проекта новой Конституции. Планировалось, что нынешняя власть сядет за стол переговоров с оппозицией.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Однако в результате народное собрание превратилось в ритуальное мероприятие, ничем не отличающееся от ВНС прошлых лет. Президент Александр Лукашенко выступил с речью перед своими сторонниками: чиновниками, представителями общественных организаций и предприятий и другими.

Глава страны также туманно обозначил сроки референдума. По его словам, новую Конституцию доработают до конца этого года и вынесут на голосование в декабре 2021 года или в январе 2022 года. Что последует за этим, пока не известно. Будут ли досрочные президентский выборы или Лукашенко продолжит держаться за власть?

Казакевич обратил внимание, что в ходе ВНС президент так четко и не озвучил свои политические задачи. Эксперт предположил, что Александр Лукашенко не хочет ничего менять в ближайшее время и намерен остаться у власти. "Его главная цель – затянуть, выждать время", – приводит слова политолога ThinkTanks.by.

Ранее Александр Лукашенко назвал условие, при котором уйдет из власти. Все подробности – в материале "Дни.ру".

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Автор: 16 февраля 2021, 11:00 Источник: ThinkTanks.by ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость626311
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План у него есть - выжить. Но не получится. За совершенные против народа преступления он будет казнен. СМЕРТЬ стоит у него за спиной и ждет, когда он нахлебается ненависти и презрения народа. ОН ТРУП. Теперь вопрос в его таракашках-омоне, кгбне, и слугах. Вот кто виновники его задержки на троне. Вот кого надо карать народным судом. Давить без сомнения и жалости. На них он пока держится. Начнут исчезать-побегут от него. Пока же исчезают протестующие. Чего ждете, Белорусы?
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