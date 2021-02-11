Лукашенко пообещал уйти из власти при одном условии – подробности

Президент Белоруссии сделал сенсационное заявление. Александр Лукашенко назвал главное условие своего ухода в отставку.

Белорусский лидер сообщил, что покинет пост после того, как в стране установятся мир и порядок, протестная активность сойдет на нет, а люди начнут выражать свое мнение в рамках закона. "Это главное условие", – отметил Лукашенко.

Президент республики спокойно относится к тому, что ему на смену могут прийти оппозиционно настроенные люди. Однако они должны пообещать, что сторонники нынешней власти не пострадают. "Ни один волос с их головы упасть не может", – сказал он.

Во время выступления на Всебелорусском народном собрании политик также выразил уверенность, что страна останется президентской республикой. Александр Лукашенко подчеркнул, что "строил Белоруссию, как мог", и потому никому не отдаст ее "на поругание".

Отметим, что в республике продолжается работа над проектом новой Конституции. Власти обещают вынести документ на всенародный референдум в начале 2022 года. Предположительно, поправки будут касаться перераспределения полномочий и партийного строительства.

Однако не все эксперты верят, что реформа Конституции состоится. Политолог Валерий Карбалевич не исключил, что Александр Лукашенко будет до последнего затягивать решение вопроса по поправкам. Подробнее об этом можно прочитать в специальном материале на сайте "Дни.ру".